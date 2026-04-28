“Mi corazón está con su familia”: Shakira se pronuncia tras la muerte de un trabajador que montaba escenario para un concierto en Brasil

Tras la muerte de un hombre que trabajaba en el montaje del escenario donde se presentará Shakira el próximo fin de semana en Brasil, la artista colombiana lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias a la familia, amigos y equipo de trabajo.

"Estoy profundamente entristecida por la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en el lugar. Mi corazón está con su familia y sus seres queridos", señaló la cantante en un comunicado difundido por su equipo.

La víctima, un técnico de seguridad de 28 años, falleció el domingo 26 de abril del 2026 en un accidente laboral ocurrido en Copacabana, Río de Janeiro, donde ensamblaban las estructuras del escenario para el megaconcierto de Shakira.

Según las autoridades locales, el joven murió por el impacto de una estructura que se desplomó y cayó sobre él, lo dejó atrapado y le causó lesiones graves en las extremidades inferiores.

Cuando llegaron los cuerpos de socorro, la víctima ya había sido retirada del lugar del accidente por sus compañeros. Recibió primeros auxilios en el lugar y fue trasladado a un hospital, pero no resistió las heridas y murió.

La noticia fue confirmada por los organizadores del festival Todo Mundo no Río 2026, quienes emitieron un comunicado y lamentaron lo sucedido.

“En estos momentos, ofrecemos nuestro más sentido pésame y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima”, se lee en la publicación difundida en sus redes sociales.

La Policía Civil de la localidad mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Mientras tanto, el concierto programado para el sábado 2 de mayo sigue en pie. El evento es parte del festival Todo Mundo no Río 2026, una actividad gratuita impulsada por la alcaldía de la localidad que reunirá alrededor de dos millones de fanáticos.