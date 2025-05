Una alerta de bomba y más de 2 millones de fanáticos: así estuvo el concierto de Lady Gaga en Copacabana

Lady Gaga estremeció a sus fanáticos el pasado sábado 3 de mayo con su espectáculo de ópera gótica, una verdadera presentación llena de teatralidad y la exuberancia que la caracteriza en cada uno de sus conciertos.

El espectáculo se efectuó en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil. Se estima que 2.1 millones de personas asistieron al concierto, según informó la alcaldía de la ciudad.

Sin embargo, la presentación no estuvo libre de incidentes. Las autoridades de Brasil anunciaron este domingo que frustraron un ataque con bomba durante el concierto de la cantante.

La policía civil de Rio de Janeiro informó en su cuenta de X que en conjunto con el Ministerio de Justicia, "impidió un ataque con bomba que ocurriría en el show de Lady Gaga en Copacabana".

Lea también: Lady Gaga estrena “Die With a Smile” junto a Bruno Mars

Por este caso está detenido el “responsable por el plan” y un adolescente. La policía realizó allanamientos en varias ciudades del estado de Río de Janeiro, así como en São Paulo, Rio Grande do Sul y Mato Grosso.

Según las autoridades, los involucrados reclutaban participantes para promover ataques con uso de explosivos y cócteles molotov. Para el concierto de Lady Gaga el sábado, las autoridades desplegaron un impresionante dispositivo de seguridad, con más de 5 mil agentes, drones y cámaras con reconocimiento facial.

✔️A ação contou com a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). No total, 16 envolvidos foram presos na Uruguaiana, Centro do Rio. Investigações apontaram que eles aguardavam integrantes do grupo que agiriam no show da Lady Gaga. pic.twitter.com/182a0Rp5qb