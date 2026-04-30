La “shakiromanía” toma mercados de Río antes del show de Shakira en Copacabana

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La “shakiromanía” toma mercados de Río antes del show de Shakira en Copacabana

Se calcula que al menos dos millones de personas asistirán al concierto gratuito de Shakira. La artista ha impulsado las ventas en Río de Janeiro con prendas y artículos inspirados en ella.

Ingrid Reyes

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Una mujer viste gafas alusivas a la cantante colombiana Shakira este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). El concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana ha impulsado las ventas en Río de Janeiro con prendas y artículos inspirados en ella y en su estilo. (Foto Prensa Libre: EFE)

Una mujer viste gafas alusivas a la cantante colombiana Shakira este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). El concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana ha impulsado las ventas en Río de Janeiro con prendas y artículos inspirados en ella y en su estilo. (Foto Prensa Libre: EFE)

El concierto gratuito que la cantante colombiana Shakira ofrecerá el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana ha impulsado las ventas en Río de Janeiro con prendas y artículos inspirados en ella y en su estilo.

Saara, una concurrida zona comercial ubicada en pleno centro de Río, se convirtió en visita obligada de cariocas, turistas brasileños y extranjeros que buscan el atuendo ideal y los accesorios para acompañar a la diva en su presentación.

En las tiendas del popular mercado abundan camisetas con los colores de la bandera de Brasil y la imagen de una loba plasmada en el frente acompañada del texto LobaCabana, en referencia a la artista y al espectáculo que ofrecerá en la icónica playa.

También se ven tops con brillos y lentejuelas, otros en tonos rosa y también plateados -como los utilizados por la colombiana en su ultima gira- muchos accesorios y artículos con referencias a la diva.

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Gorras, gafas oscuras con mensajes de sus canciones y hasta billetes de real con su rostro hacen parte de la shakiromanía comercial que se ve en los rincones del popular mercado, donde conocidos temas de la artista como La bicicleta ambientan el momento de las compras.

Y es que sin importar los 34 grados que marcan los termómetros en pleno otoño en Río, las calles de este comercio están abarrotadas de jóvenes y adolescentes que examinan con lupa atuendos y multitud de objetos hasta conseguir lo que buscan.

Entre ellos, Lenon Bezerra, quien desde los siete años es un aficionado de Shakira y viajó a Río de Janeiro desde Manaos, en pleno corazón de la Amazonía brasileña, para ver a su diva, pues su expectativa es que “va a ser un show memorable”, dijo a EFE.

El joven encontró en Saara el famoso abanico que la cantante popularizó en las redes luego de que su equipo lo adquiriera en el popular mercado.

Según la directora creativa de la tienda Lix, Silvana Bezerra, con el concierto de Shakira se espera facturar este mes hasta cuatro veces más que en un periodo normal, por la demanda de productos asociados al espectáculo.

“Si tuviéramos dos shows así al año, ni siquiera necesitaríamos abrir la tienda el resto del tiempo”, comentó a EFE.

La comerciante afirmó que el fenómeno de la colombiana supera los de los conciertos de Madonna y Lady Gaga, y atribuyó parte de ese éxito a la promoción que la propia Shakira hizo de un abanico inspirado en Copacabana.

Un concierto esperado

Las autoridades de Río de Janeiro y los organizadores del evento calculan que al menos dos millones de personas asistirán al concierto gratuito que la colombiana.


La previsión fue divulgada en una rueda de prensa concedida por los organizadores del evento, que en 2024 reunió a 1,6 millones de personas para el concierto de Madonna y en 2025 a 2,1 millones para la presentación de Lady Gaga, según sus cálculos.


“No podíamos haber escogido a nadie mejor para el concierto de este año en Río porque Shakira representa lo que existe de mejor en la cultura mundial y en la cultura latina. Una cultura que es capaz de movilizar a millones. Con seguridad ella va a llenar la playa”, afirmó el secretario municipal de Cultura, Lucas Padilha.


La secretaria regional de Cultura del estado de Río de Janeiro, Danielle Barros, dijo que la movilización policial y la estructura de organización para el concierto de Shakira será igual a la del año pasado.


Padilha recordó que Shakira comenzó en Río su actual gira mundial, que es la mayor gira de un artista latinoamericano en el mundo.


ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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