La división de bienes entre Piqué y Shakira que ha tardado más de dos años

Gerard Piqué había registrado varios de sus negocios a nombre de Shakira porque, en su momento, eso le parecía útil para abrir puertas y concretar ofertas, dijeron los presentadores del programa En Casa, de Telemundo.

Piqué es fundador y presidente del grupo Kosmos Holding, empresa organizadora de la Copa Davis. También es propietario de los clubes FC Andorra y Gimnástic Manresa, entre otros negocios, según el diario El Financiero.

También firmó acuerdos con Casio y Renault Twingo, marcas que Shakira mencionó en su famosa canción de despecho.

Según Celebrity Net Worth, las fortunas de Piqué y Shakira ascienden a 80 millones de euros y 300 millones, respectivamente. Según este sitio web, el salario de Piqué es de 10 millones de euros.

Sin embargo, luego de la separación por infidelidad, su imagen se ha visto dañada y algunas marcas han preferido alejarse, anota Marca.

Aunque legalmente no estaban casados, tras la separación, los bienes en común han implicado gastos millonarios para Piqué.

Resolver la división de los bienes inmuebles, valorados en 15 millones de euros, les ha tomado más de dos años.

Se sabe de tres viviendas en Esplugues de Llobregat, Barcelona, de las cuales solo una lograron vender en 3.5 millones de euros, mientras las demás siguen generando gastos e impuestos al exfutbolista.

Otros gastos del futbolista tras la separación incluyen el pago de diez viajes para ver a sus hijos y vacaciones compartidas.

Mientras, Shakira se prepara para presentarse en Madrid, en el Macondo Park, que ya se construye para el cierre de su gira, que tendrá varias fechas en septiembre y octubre 2026.