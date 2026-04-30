Meryl Streep pensó en retirarse antes de protagonizar “El diablo viste a la moda”

Meryl Streep nació como Mary Louise Streep en 1949, en Nueva Jersey. Sus primeras ambiciones escénicas se inclinaron hacia la ópera. Estudió en la Escuela de Drama de Yale.

La actriz dio una destacada actuación en su primer papel cinematográfico, Julia (1977), y al año siguiente fue nominada a su primer Óscar por su papel en El francotirador (1978).

Luego ganó el Premio de la Academia por sus actuaciones en Kramer vs. Kramer (1979) y La decisión de Sophie (1982), en la que interpretó a una madre recluida en un campo de exterminio nazi.

IMdB también destaca sus actuaciones y su carácter perfeccionista en el oficio. Meticulosa y minuciosa en su preparación, Meryl produjo una serie de interpretaciones muy aclamadas durante la década siguiente en películas como El caso Silkwood - Escándalo nuclear (1983), África mía (1985), Ironweed (1987) y Un grito en la oscuridad (1988).

Otros papeles por los que se le recuerda son Los puentes de Madison (1995) y su interpretación como la hija pródiga en La sangre que nos une (1996).

Sin duda, uno de los papeles más representativos de su carrera ha sido el de Miranda Priestly en El diablo viste a la moda, estrenada en 2006.

Durante una entrevista en el programa TODAY with Jenna & Sheinelle, dijo que en ese momento se encontraba “lista para retirarse” de la actuación y que no aceptaría la propuesta.

“Me llamaron y me hicieron una oferta, y dije: ‘No, no lo voy a hacer’. Sabía que iba a ser un éxito y quería ver si duplicaba mi petición. Y enseguida dijeron: ‘Claro’”, expresó.

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La actriz indicó que uno de los factores que influyó en su cambio de postura fue la negociación de su salario. Comentó que solicitó una remuneración mayor a la ofrecida inicialmente y que la producción aceptó.

Cuando interpretó el papel tenía 57 años. Luego de su participación continuó en otras producciones como Mamma Mia! (2008), Julie & Julia (2009) y The Iron Lady (2011). Por esta última obtuvo el premio Óscar a mejor actriz, el segundo de su carrera.

Ahora, en la secuela El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2), Streep enfrenta, junto al elenco, la crisis de los medios impresos y presenta una nueva batalla.

En la entrega original, Andy Sachs, una joven recién graduada en periodismo, consigue trabajo como asistente personal de la temida Miranda Priestly, directora de una prestigiosa revista de moda femenina en la Ciudad de Nueva York. En su nuevo trabajo, Andy busca satisfacer todos los caprichos de su jefa y, si puede, ganarse su confianza. El diablo viste a la moda es considerada por algunos cinéfilos como una cinta de culto, debido a la buena respuesta del público desde su estreno.

Además, la trama original explora los roles sociales de las mujeres, la explotación laboral y las dinámicas de poder en las grandes publicaciones del mundo, elementos que la han convertido en una película recurrente para sus seguidores.

La nueva película, dirigida por David Frankel, retrata la lucha entre Miranda Priestly y Emily Charlton, su exasistente convertida ahora en ejecutiva rival.

La cinta está basada en la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger, inspirada en sus vivencias personales.