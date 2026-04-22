¿Por qué eliminaron las escenas de Sydney Sweeney en “El diablo viste a la moda 2”?

A pocos días del estreno de la nueva película “El diablo viste a la moda 2”, se revelaron más detalles de la grabación y edición de escenas, donde la modelo y actriz estadounidense Sydney Sweeney quedó fuera.

La producción, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, contaba también con la participación de la reconocida artista, pero sus escenas fueron cortadas en la edición final.

Según la revista Entertainment Weekly, Sweeney había grabado una escena que formaba parte del inicio de la película, donde interpretaba una versión de sí misma vinculada directamente con Emily Charlton, personaje de Emily Blunt.

En el cameo, que duraba aproximadamente tres minutos, la artista era una clienta famosa atendida por Charlton en su nuevo rol como ejecutiva de alto nivel en Dior. Sin embargo, el material no encajó con el ritmo narrativo de la producción ni funcionaba con el resto de la secuencia, por lo que fue necesario eliminarlo y dejarla fuera.

“El equipo estaba agradecido por su participación”, indicó la fuente citada por Entertainment Weekly.

Aunque las escenas de Sydney Sweeney no se verán en pantalla grande, la película sí contará con otras participaciones especiales, como la cantante estadounidense Lady Gaga, quien además participa en la banda sonora con el tema “Runway”, en colaboración con Doechii.

“El diablo viste a la moda 2” llegará a los cines el jueves 30 de abril y, en Estados Unidos, el viernes 1 de mayo. En Guatemala habrá preestrenos el miércoles 29 de abril por la noche en las cadenas Cinemark, Albacinema y Cinépolis.

La historia “sigue la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton, su exasistente convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos”, indica la sinopsis.