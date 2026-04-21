Meryl Streep asistió por primera vez a un desfile de moda y esto fue lo que dijo

La protagonista de “El diablo viste a la moda 2”, Meryl Streep, confesó que nunca había asistido a una pasarela de moda, hasta que fue invitada a participar en el desfile Dolce & Gabbana Primavera/Verano 2026, una destacada presentación de la Semana de la Moda de Milán, en septiembre del 2025.

Durante una entrevista en el programa Front Rox de Sirius XM, la estrella de Hollywood compartió su experiencia y emoción por asistir, pues fue la primera ocasión en su vida en la que acudió a un evento de este tipo.

“Estaba emocionadísima. Ya me conoces en la vida real. Obviamente, nunca había ido a un desfile de moda. Fue realmente emocionante, y no sabía que era tan teatral”, expresó.

Vistiendo un abrigo tipo trench en tono camel, cinturón con estampado animal, pantalón negro y zapatos de satén; la actriz asistió caracterizada como Miranda Priestly, protagonista de “El diablo viste a la moda 2”, en el contexto de la película que está próxima a estrenarse.

La guinda del pastel fueron las gafas oscuras que distinguen a su personaje y que, según ella, disfrutó mucho usar en el evento. “Nadie sabía adónde miraba. Eso fue genial. Ahora entiendo por qué lo hace”, expresó.

Además recordó que estuvo sentada justo frente a Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue y considerada una de las referencias que inspiraron el personaje de Miranda. “Es muy inteligente, divertida, comprensiva y tolerante”, dijo.

Meryl Streep es Miranda Priestly en El diablo viste a la moda y su secuela, El diablo viste a la moda 2, la cual tendrá estreno mundial el próximo jueves 30 de abril del 2026 y, en Estados Unidos, el viernes 1 de mayo.

En Guatemala también están habilitados preestrenos el miércoles 29 de abril por la noche en las cadenas Cinemark, Albacinema, y Cinépolis.