Festival Saúl E. Méndez: moda, gastronomía, cine y una experiencia multisensorial inspirada en el café guatemalteco

Con una propuesta centrada en uno de los productos que mejor representan a los guatemaltecos, el Festival Saúl E. Méndez 2025 busca capturar una forma de vivir vinculada al disfrute del país y de todas sus bondades. Esta edición se celebrará el 14 de diciembre en la finca Entre Valles, en Fraijanes, y promete una experiencia inmersiva para todos sus invitados.

Entre coffee parties, mercados gastronómicos y puestas en escena, el festival rendirá homenaje al café. “Guatemala para nosotros ha sido nuestra gran fuente de inspiración, porque es un país con una riqueza inmensa en biodiversidad, cultura y diversidad étnica”, afirma Juan Manuel Alvarado, capitán de Disrupción.

El evento, que fusiona moda, cultura y gastronomía, está diseñado para reconectar a las personas con lo mejor de Guatemala, y busca representar al grano en cada etapa de su ciclo: desde la germinación hasta la preparación final.

Por ello, la colección de invierno del 2025 estará acompañada de una experiencia multisensorial que sumerge a los asistentes en la historia y esencia del café guatemalteco. Se trata de una propuesta que pretende enaltecer el valor del país: su café, su gente, su talento y su tierra.

Según explica el equipo de Saúl E. Méndez, el concepto los llevó a realizar esta edición en una finca cafetalera, una de sus distribuidoras. Sus paisajes, clima y entorno natural, ligados a la producción de café, hacen de esta entrega una propuesta única que permite desarrollar diversas actividades para transmitir la inspiración de la colección.

“Representamos también aquellas industrias que nos definen como marca, como la industria de la moda y la gastronomía”, comparte Alvarado.

Asimismo, el festival busca fortalecer la cultura del grano. Alvarado resalta que la marca pretende enaltecer el café y destacar lo afortunados que son los guatemaltecos de vivir en una tierra de abundancia. Además, busca fomentar la creación de una comunidad integrada por artistas, restauranteros, emprendedores y personas que reconocen el gran potencial del país.

Para la edición de invierno del 2025, los diseñadores se inspiraron en diversos momentos del café guatemalteco. (Foto: cortesía Saúl E. Méndez)



Colección inspirada en el café y su entorno

En entrevista con Prensa Libre, Juan Manuel Alvarado, explicó que la colección de invierno 2025 está profundamente inspirada en el café guatemalteco y en toda su riqueza sensorial y emocional.

“Para nosotros, tanto la moda como la gastronomía son un estilo de vida, ya que ambas se entrelazan en momentos clave de la existencia”, afirma. Esta propuesta busca reflejar ese vínculo mediante el uso de colores, materiales y detalles que evocan el proceso del café desde su origen hasta su disfrute.

Con más de 90 looks, la colección recorre tres etapas esenciales del café:

Grano. Inspirada en el crecimiento del cafeto, esta fase utiliza verdes vivos y profundos, tonos tierra y pinceladas de rojo que remiten al fruto. Representa el inicio del ciclo con vitalidad y frescura.

Tostar. Etapa que simboliza el proceso industrial. Predominan los tonos café, texturas rústicas y materiales más pesados, como lanas y tejidos que evocan los sacos utilizados para transportar el grano. Esta fase se adapta al clima invernal y representa el calor que transforma la esencia del café.

Disfrute. Representa la experiencia sensorial de consumir café. A través de matices oscuros como negros, grises, cafés intensos y azules suaves, se evocan el vapor y el agua como elementos visuales y táctiles del diseño.

Para lograr esta propuesta, se integraron texturas como algodón, lana, pana (corduroy) y tejidos que remiten a los costales de café, con acabados que recuerdan tanto la rugosidad del grano como la suavidad del vapor.

Alvarado destaca la participación de múltiples artistas, con Cecilia Méndez como diseñadora principal. El proceso creativo incluyó la colaboración de artesanos y diseñadores guatemaltecos, quienes contribuyeron a la confección de las piezas.

“Todas las prendas fueron elaboradas en nuestros talleres y fábricas”, afirma. También participaron artesanos que desarrollaron tejidos únicos, y se sumaron dos proyectos de emprendimiento nacional: NIBO y Cecilia de Nadie, con quienes se colaboró en el diseño de accesorios.

Entre los detalles destacados figuran pines inspirados en la flora y fauna de Guatemala, así como bolsos confeccionados con tejidos orgánicos.

“En su mayoría, la colección está dirigida a hombres, que es nuestro enfoque habitual, pero también presentaremos algunos looks para mujeres, para demostrar que estas piezas pueden ser utilizadas por ambos”, puntualiza.

Finalmente, Alvarado subraya que este festival busca inspirar a través de experiencias: “Saúl E. Méndez utiliza la moda como un vehículo para celebrar lo mejor de Guatemala”.