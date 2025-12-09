Quiénes son los 67 personajes con más estilo del 2025

Al presentar la primera versión de esta lista, que ahora es anual, se comprobará que los incluidos reflejaban una definición de estilo más flexible que el significado convencional del término: a partes iguales estilo y “estiloso”.

Aunque es evidente que el estilo se transmite a través de la ropa, los accesorios y los cortes de cabello, ¿no puede transmitirse también a través de un aura inconfundible, un gesto que cobra vida propia o incluso el colorido remolino de un batido? ¿El estilo memorable no puede ser tan tonto como serio? ¿No puede tratarse de cómo alguien influye en lo que la gente comenta, tanto como en lo que lleva puesto?

Las 67 personas de esta lista, algunas de las cuales no son personas, sostienen que la respuesta a todas esas preguntas es sí. A lo largo del año, nos han hecho reflexionar, debatir e incluso cuestionar el significado de la expresión personal. ¿No estás de acuerdo con todas las personas (o cosas) incluidas? Pues bien. De eso se trata. El estilo, por supuesto, también es subjetivo. -Madison Malone Kircher

ASAP Rocky

El rapero y actor tuvo un año lleno de momentos de estilo: asistió a la Gala del Met como copresidente con un atuendo diseñado por él mismo, visitó a Miu Miu y Saint Laurent en el Festival de Cannes , y llevó más Saint Laurent, con Gucci, a su juicio penal en Los Ángeles (donde fue absuelto). Todo ello culminó con su nombramiento como ícono de la moda por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos y convirtiéndose en el nuevo rostro de Chanel.

Sabrina Carpenter

Dentro y fuera de los escenarios, como los de su gira Short n' Sweet y Saturday Night Live , la estrella del pop lució varias prendas de color amarillo mantequilla, convirtiéndose en embajadora no oficial de un color del que fue difícil escapar este año.

Shohei Ohtani

Mientras la estrella de los Dodgers de Los Ángeles acumulaba carreras que ayudaron a su equipo a ganar una segunda Serie Mundial consecutiva —y le ayudaron a ganar su cuarto premio al Jugador Más Valioso —, se convirtió en un gesto con la mano, que originalmente apareció en un anuncio japonés de cosméticos , en una especie de moda.

La chica del West Village

La Chica del West Village, un arquetipo acuñado en internet, tiene un uniforme que suele consistir en unos vaqueros claros, una camiseta blanca y zapatillas deportivas, y, como informó New York Magazine , se ha infiltrado y convertido en el nuevo rostro de uno de los enclaves más populares de Manhattan.

Alexander Skarsgård

En sus apariciones para promocionar la película de motociclistas gay, Pillion, el actor practicó el vestuario de método con conjuntos que incluían pantalones cortos, camisetas sin mangas y botas de cuero hasta los muslos.

Becca Bloom

La influencer nacida como Rebecca Ma, quien se forjó un público en internet a base de exhibir su riqueza sin reparos, celebró en agosto su boda en Italia que la llevó de los canales de TikTok a las páginas de Vogue. El evento tuvo todo el lujo de las nupcias veraniegas de otra pareja en Italia, pero fue un poco más tranquilo.

Carlos Alcaraz

Tras un corte de pelo que le salió mal, la estrella del tenis entró en el Abierto de Estados Unidos de este año con la cabeza rapada. Y salió del torneo como campeón individual masculino , una victoria que conmemoró tiñéndose de rubio platino.

Teyana Taylor, Regina Hall y Chase Infiniti

Las actrices, unidas por papeles en Una batalla tras otra ofrecieron la imagen de una trinidad glamurosa combinando su poder estelar en apariciones en alfombras rojas y fuera de ellas.

Tyrese Haliburton

El vestuario a base de suéteres de la escolta de los Indiana Pacers fuera de la cancha ha puesto de manifiesto su aprecio por el color, que también se reflejó en los tonos pastel de su primera zapatilla personal de baloncesto , lanzada por Puma este otoño.

Cameron Winter

Con un look que ha suscitado comparaciones con el de Kurt Cobain, y un sonido que ha sido equiparado con el de Tom Waits, este solista de 23 años y líder del grupo Geese irrumpió como una estrella del rock emergente de la Generación Z.

Robby Hoffman

Papeles en series de moda como Dying for Sex en FX y Hacks en HBO Max (por el que recibió una nominación al Emmy) llevaron a la comediante —ya su vestuario de ropa masculina de moda—, a nuevos públicos.

Salida

Pocas personas contuvieron tantas multitudes este año como el personaje titular del tema del cantante Role Model, “Sally, When The Wine Runs Out”, quien fue representado en el escenario (y en clips muy populares) por celebridades como Charli XCX, Natalie Portman, Kate Hudson y Al Roker.

Margo Banks y Sophie O'Neil en The Hunting Wives

Hay representaciones menos sensacionales de las ama de casa tejanas, pero Margo (interpretada por Malin Akerman) y Sophie (interpretada por Brittany Snow) poseían una mezcla de exageración, encanto y ropa del Oeste que ayudó a que una serie de Netflix con tintes de telenovela se convirtiera en un éxito arrollador.

Bad Bunny

En los últimos meses, el músico ha exhibido su músculo cultural con una serie de 30 actuaciones en Puerto Rico agotadas y siendo nombrado el artista principal del próximo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Ha exhibido su gama sartorial vistiéndose de Prada en la Gala del Met, con ropa urbana casual para sus conciertos y en ropa interior en una valla publicitaria .

Christopher Briney, Lola Tung y Gavin Casalegno

El discurso sobre las estrellas de la Generación Z de The Summer I Turned Pretty y el triángulo amoroso de sus personajes alcanzó su punto álgido cuando la serie de Amazon Prime terminó su tercera y última temporada en septiembre. Quien pensara que la expectativa se iba a calmar fue rápidamente corregido: el día que se estrenó el final de la serie, se anunció una adaptación cinematográfica.

Doechii

Trenzas largas , afros , vestidos encorsetados de Schiaparelli, sujetadores y calzoncillos de Thom Browne: la estética de la rapera lo incorporó todo, haciendo girar cabezas en escenarios, alfombras rojas y cualquier otro lugar al que fuera.

Claudia Sheinbaum

En su primer año en el cargo, la presidenta de México ha atraído los reflectores sobre la moda de la comunidad indígena del país vistiendo prendas bordadas y tomando medidas enérgicas contra las grandes marcas de moda que imitan el trabajo de los artesanos locales.

Noé Wyle

En los Premios Emmy, la vida del actor convergió con la de Michael Robinavitch, su personaje en la serie de HBO, The Pitt, a través de la moda: llevaba puesto un esmoquin de Figs, una marca conocida por fabricar batas médicas.

Katseye

Tras protagonizar en el otoño una campaña de pantalones jeans para Gap (que quedó eclipsada por las repercusiones de otra campaña de pantalones jeans ), el grupo de chicas , que se formó apenas hace un año, recibió dos nominaciones a los premios Grammy, incluida la de mejor artista revelación.

Cole Escola

Escola, quien actúa, escribe y canta alocados popurrís, culminó una memorable interpretación de Mary Todd Lincoln en Oh, Mary! recogiendo un premio Tony con un vestido de Wiederhoeft que rindió homenaje a la moda de otro ícono de Broadway, Bernadette Peters.

Eustace Tilley

The New Yorker cumplió 100 años en febrero, lo que se convierte en su embajador de marca en un raro centenario que luce hoy casi exactamente igual que en 1925.

Rosalía

En su álbum Lux , la cantante de pop vanguardista presentó una sinfonía de idiomas al cantar canciones en 13 lenguas distintas. En el video musical de una de esas canciones, “ Berghain ”, representó de forma cautivadora la metáfora de que la vida es una sinfonía mientras preparaba café, planchaba ropa y viajaba en autobús acompañada de una orquesta completa.

Shai Gilgeous-Alexander

En septiembre, la escolta de los Oklahoma City Thunder, uno de los deportistas mejores vestidos de la NBA y su actual jugador más valioso , amplió su imagen de hombre de moda con el lanzamiento de su primera zapatilla deportiva , una colaboración con Converse.

Jack Trotter en La Edad Dorada

Jack (interpretado por Ben Ahlers) comenzó la más reciente temporada del drama de época de HBO como un humilde lacayo. La terminó como un inventor acaudalado con un gusto por las cosas más finas, que se desarrolló bajo la tutela de un hombre de mundo, un escenario que grababa el argumento de la obra Pigmalión, pero con un giro del mismo sexo.

Jennifer Lawrence

Afortunadamente, las gafas de sol oscuras no impidieron que la actriz pasara desapercibida para los paparazzi en la calle, donde su gusto por los abrigos de leopardo, las camisetas oversize y otras prendas casuales con un toque chic estuvieron en plena exhibición.

Matthieu Blazy y Awar Odhiang

En la Semana de la Moda de París de este otoño, innumerables ojos estaban puestos en Blazy, quien mostraba la primera colección que diseñó para Chanel. Considerado en gran medida como un triunfo , el desfile terminó con él abrazando alegremente a Odhiang, la modelo que cerró el evento, un momento tan imborrable como cualquier conjunto visto en la pasarela.

Un batido en colaboración con Erewhon

¿Qué cosa tienen en común Kacey Musgraves, Kali Uchis, Heidi Klum y los Smashing Pumpkins? Todos prestaron sus nombres a un batido Erewhon en 2025, que con el tiempo podría recordarse como el año en que las colaboraciones de bebidas de este supermercado de Los Ángeles fueron demasiado lejos para mantenerse relevantes.

Walton Goggins

Un papel en la tercera temporada de la serie de HBO The White Lotus puso al actor en la mira. Tras el final de la serie, su aparición en la portada de la revista Cultured, sentado con las piernas abiertas y portando un Speedo amarillo, le mantuvo relevante y contribuyó a incrementar el interés por el escueto traje de baño .

El papa León XIV

Robert Francis Prevost, originario de Chicago, alteró para siempre la imagen del papado cuando se convirtió en mayo en el primer papa estadounidense . Poco después, volvió a sacudir la imagen del cargo al portar una gorra de los Chicago White Sox (es un gran aficionado) con su indumentaria papal.

Megan Stalter

La comediante y actriz de Hacks se convirtió en estrella este verano como protagonista de la serie de Netflix, Too Much . En sus apariciones para promocionarla, lució un atuendo juguetón y ligeramente sardónico —como un top de tirantes con su cara y una peluca a lo Rapunzel— lo suficientemente exagerado como para que los espectadores se preguntaran si estaba interpretando a otro personaje.

André 3000

Algunos dirán que la elección del artista musical de llevar una réplica en pequeña de un piano de cola a la Gala del Met fue un truco publicitario, en lugar de estilo. Eso no cambia el hecho de que su conjunto fuera uno de los más originales que se vieron en el evento.

Nicole Scherzinger

Un sencillo vestido negro satinado se convirtió en un aspecto icónico para la ex Pussycat Doll convertida en actriz de Broadway, quien se llevó a casa un premio Tony por su interpretación en lencería de Sunset Boulevard .

La tía Gladys en La hora de la desaparición

La tía Gladys (interpretada por Amy Madigan ), una bruja a la que le gustaban las gafas de gran tamaño, el labial corrido y la ropa retro, no se parecía en nada a Glinda o Elphaba.

Paige Bueckers

Pocas semanas después de ayudar al equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Connecticut a ganar el campeonato de la NCAA en abril, la escolta fue elegida en el número 1 del draft de la WNBA de 2025 (seleccionada por las Dallas Wings). Pero su estrellato se ha extendido mucho más allá de la cancha , gracias a su efervescente carisma, que se manifiesta en su ropa de corte sencillo y en muchos videos de TikTok.

Elijah 'Smoke' Moore y Elias 'Stack' Moore en Pecadores

Al parecer, la elección de la ropa es un asunto familiar para los gemelos dandis (interpretados por Michael B. Jordan): según Ryan Coogler, director de Pecadores , Stack es una suerte de estilista para Smoke.

Vivian Wilson

La modelo e hija distanciada de Elon Musk fue una de las caras más destacadas de la Semana de la Moda de Nueva York este otoño, desfilando para Prabal Gurung, Alexis Bittar y Dauphinette, para quien inició la pasarela con un grito. También se hizo escuchar en una entrevista muy difundida con Teen Vogue que se publicó en marzo.

Shahrukh Khan

Conocido por su ejército de fans simplemente como SRK, la mayor estrella de Bollywood y uno de los actores más famosos del mundo llevó la Gala del Met a su órbita al ser invitado al evento por primera vez. ( Llevó un diseño de Sabyasachi Mukherjee).

Amelia Dimoldenberg

El pollo frito ha llevado lejos a la comediante en los 10 años transcurridos desde que empezó su programa de YouTube, Chicken Shop Date. No solo apareció en la alfombra roja de los Oscar (por segundo año consecutivo), sino que también se comprometió con la Fórmula 1 en un nuevo programa de YouTube, Passenger Princess , que debutó en octubre.

Bowen Yang y Matt Rogers

Con la emisión inaugural de sus Premios de Cultura Las Culturistas en Bravo en agosto, estos amigos, actores y presentadores del pódcast Las Culturistas rompieron el molde tradicional de las galas de premios televisadas .

Los deslumbrantes Labubus de Naomi Osaka

El popularísimo juguete apareció por todas partes, incluso en el desfile de Acción de Gracias de Macy's . Pero ningún Labubu, falso o real, tuvo la misma presencia deslumbrante que las versiones disfrutadas que lució la estrella del tenis en el Abierto de los Estados Unidos . Realizados por la artista Kerin Rose Gold, incluían a John McEnglow, una criatura que llevaba una banda de sudor hecha con brillantes rubíes.

Kendrick Lamar

¿La huella del rapero en el estilo de este año? Los pantalones de campana del Super Bowl.

Graydon Carter, Barry Diller y Keith McNally

Llámalos la “Manósfera de cierta edad”: el editor de 76 años , el magnate de 83 y el restaurantero de 74 publicaron memorias que atrajeron de vuelta los reflectores hacia ellos ya los universos que alguna vez dominaron.

Cardi B

Cardi B fue otra rapera que destacó en los tribunales este año, asistiendo a su juicio por agresión civil en Los Ángeles (en el que fue declarada inocente ) con trajes de diseñador —un Giambattista Valli con flecos, un Jacquemus blanco— y pelucas que llamaron la atención de los abogados .

Rayyan Arkan Dikha

En unas imágenes vistas por millones de personas en Internet, este preadolescente indonesio presentó al mundo el concepto de “ aura Farming ” y sus envidiables movimientos de baile sobre la proa de un barco en rápido movimiento.

Melania Trump

Desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump, en enero, la primera dama ha adquirido la costumbre de utilizar sombreros que ocultan su cara para hacer declaraciones, de moda y de otro tipo.

Liam y Noel Gallagher

La gira de reunión de Oasis desencadenó una oleada de nostalgia de la década de 1990, y un resurgimiento de las Sambas de Adidas, los sombreros de cubo y otras prendas asociadas a los hermanos músicos.

Carrie Bradshaw y Y así como así…

Y así… sin más, la serie derivada de Sexo en la ciudad en HBO Max concluyó en agosto , después de tres temporadas. Puede que la serie se haya acabado, pero lo más probable es que los enormes, caros ya veces atroces atuendos que Carrie (interpretada por Sarah Jessica Parker) ha llevado a lo largo de los años sigan vivos.

Benson Boone

La estrella del pop y prolífico ejecutor de saltos mortales hacia atrás se abrió camino en innumerables vidas a través de éxitos como “Mystical Magical”; con atuendos como el mono azul con lentejuelas que llevó a los Grammy (y que Mark Zuckerberg luego tomara prestado ); ya a través de una galleta Crumbl homónima.

Pedro Elías Garzón Delvaux

También conocido como “el detective del Louvre”, este adolescente francés aficionado a la ropa masculina elegante se convirtió en una sensación en Internet tras ser fotografiado junto a agentes de policía afuera del museo tras el reciente robo de joyas.

Rumi de Las guerreras k-pop

Gracias a Rumi, una de las tres integrantes del grupo ficticio de chicas Huntr/x, las trenzas moradas se convirtieron en un peinado imprescindible para muchos fans de Las guerreras k-pop ” (especialmente en Halloween).

Timothée Chalamet

Tras vestirse convincentemente como Bob Dylan y de fanático de los New York Knicks , y luego causar un alboroto al afeitarse la cabeza, el actor inició una nueva moda a través de artículos de promoción para su última película, Marty Supremo , que incluían chamarras con capucha que fueron lucidas por Kylie Jenner y otros creadores de tendencia .chicas Huntr/x, las trenzas moradas se convirtieron en un peinado imprescindible para muchos fans de Las guerreras k-pop ” (especialmente en Halloween ).

