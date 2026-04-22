“El diablo viste a la moda 2”: qué pasó con el elenco original tras 20 años

El jueves 30 de abril del 2026 se estrena El diablo viste a la moda 2, producción que llega dos décadas después de la primera entrega. La nueva producción cuenta con el regreso de los protagonistas, pero ¿qué hicieron en estos 20 años?

Después del estreno en el 2006, el elenco principal de la película ha estado activo durante todo este tiempo y ha participado en otros proyectos, donde seguramente los fanáticos los han reconocido.

Meryl Streep, quien encarna a Miranda Priestly, editora de la revista de moda en la película, tiene ahora 76 años. Ha trabajado en producciones de cine y televisión como The Iron Lady, Into the Woods y Little Women, así como en las series Big Little Lies y Only Murders in the Building.

Anne Hathaway, quien interpreta a la joven periodista Andrea Sachs, tiene 43 años. Tras el éxito de la primera cinta participó en producciones como Les Misérables, Interstellar y el remake de The Witches.

Emily Blunt, quien interpreta a Emily Charlton, asistente de Miranda Priestly, también tiene 43 años. Después de El diablo viste a la moda actuó en proyectos como Edge of Tomorrow, A Quiet Place y Oppenheimer.

Por último, Stanley Tucci, quien dio vida a Nigel, director de arte de la revista, tiene ahora 65 años. Ha trabajado en películas como Los juegos del hambre, Spotlight y Supernova. También ha participado en series de televisión y ha conducido programas propios, como Stanley Tucci: Recorriendo Italia.

Los actores fueron vistos juntos el lunes 20 de abril del 2026 en la alfombra roja de la premier mundial de El diablo viste a la moda 2, celebrada en el Lincoln Center, en la Ciudad de Nueva York.

El evento se convirtió en una pasarela de moda, en honor al nombre y temática de la película, que llegará a los cines el jueves 30 de abril y, en Estados Unidos, el viernes 1 de mayo. En Guatemala habrá preestrenos el miércoles 29 de abril por la noche en las cadenas Cinemark, Albacinema y Cinépolis.