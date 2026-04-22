“El diablo viste a la moda 2”: qué pasó con el elenco original tras 20 años

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“El diablo viste a la moda 2”: qué pasó con el elenco original tras 20 años

Han pasado 20 años desde el estreno de la primera película de “El diablo viste a la moda”. ¿Cuánto han cambiado los protagonistas en la secuela?

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“El diablo viste a la moda 2”: qué pasó con el elenco original tras 20 años

El elenco también participó en el estreno europeo de la película, en Londres, el 22 de abril del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El jueves 30 de abril del 2026 se estrena El diablo viste a la moda 2, producción que llega dos décadas después de la primera entrega. La nueva producción cuenta con el regreso de los protagonistas, pero ¿qué hicieron en estos 20 años?

Después del estreno en el 2006, el elenco principal de la película ha estado activo durante todo este tiempo y ha participado en otros proyectos, donde seguramente los fanáticos los han reconocido.

Meryl Streep, quien encarna a Miranda Priestly, editora de la revista de moda en la película, tiene ahora 76 años. Ha trabajado en producciones de cine y televisión como The Iron Lady, Into the Woods y Little Women, así como en las series Big Little Lies y Only Murders in the Building.

Anne Hathaway, quien interpreta a la joven periodista Andrea Sachs, tiene 43 años. Tras el éxito de la primera cinta participó en producciones como Les Misérables, Interstellar y el remake de The Witches.

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La actriz estadounidense Meryl Streep participa en una pasarela este lunes, en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México (México). Streep junto a la también actriz estadounidense Anne Hathaway deslumbraron en una pasarela en Ciudad de México, la primera de seis metrópolis que visitarán en diferentes partes del mundo, para presentar el estreno de la segunda parte de 'The Devil Wears Prada' ('El diablo viste de Prada). EFE/José Méndez

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Emily Blunt, quien interpreta a Emily Charlton, asistente de Miranda Priestly, también tiene 43 años. Después de El diablo viste a la moda actuó en proyectos como Edge of Tomorrow, A Quiet Place y Oppenheimer.

Por último, Stanley Tucci, quien dio vida a Nigel, director de arte de la revista, tiene ahora 65 años. Ha trabajado en películas como Los juegos del hambre, Spotlight y Supernova. También ha participado en series de televisión y ha conducido programas propios, como Stanley Tucci: Recorriendo Italia.

Los actores fueron vistos juntos el lunes 20 de abril del 2026 en la alfombra roja de la premier mundial de El diablo viste a la moda 2, celebrada en el Lincoln Center, en la Ciudad de Nueva York.

El evento se convirtió en una pasarela de moda, en honor al nombre y temática de la película, que llegará a los cines el jueves 30 de abril y, en Estados Unidos, el viernes 1 de mayo. En Guatemala habrá preestrenos el miércoles 29 de abril por la noche en las cadenas Cinemark, Albacinema y Cinépolis.

“El diablo viste a la moda 2”: qué pasó con el elenco original tras 20 años
Como si el tiempo no hubiera pasado, el elenco original de la película retomó sus papeles en la producción. (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzmán)

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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