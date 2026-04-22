Sinatra Sinfónico en Teatro Lux: boletos, fechas y detalles del evento

Escenario

Sinatra Sinfónico en Teatro Lux: boletos, fechas y detalles del evento

Los temas de Frank Sinatra, interpretados por Daniel Cano, acompañado de una orquesta de más de 30 músicos, llegan al Teatro Lux.

|

time-clock

Sinatra Sinfónico en Teatro Lux: boletos, fechas y detalles del evento

El legendario cantante y actor estadounidense conocido como "La Voz", Frank Sinatra, murió en 1998. (Foto Prensa Libre: EFE/Manuel López Contreras ARCHIVO)

El histórico Teatro Lux celebra su 90 aniversario al ritmo de Frank Sinatra, con este concierto sinfónico que presenta una orquesta de más de 30 músicos y la voz del cantante guatemalteco Daniel Cano.

“Tras cuatro conciertos presentados con rotundo éxito en el histórico Teatro Lux, el espectáculo regresa al mismo escenario (…) llevando al público por clásicos inolvidables como My Way, Fly Me to the Moon y New York, New York, en una producción de nivel internacional”, se lee en el sitio oficial.

Sinatra Sinfónico ofrecerá cuatro funciones: jueves 30 de abril, viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo; todas a las 20 horas. Sin embargo, las entradas para la presentación del jueves ya están agotadas.

El precio de los boletos es de Q250 para la localidad plata, Q300 para oro y Q350 para diamante. Puede comprarse a través de la plataforma Eticket.

LECTURAS RELACIONADAS

Tango, vino y gastronomía una salida en pareja en zona 10 de Guatemala

Tango, vino y gastronomía: una salida en pareja en zona 10 de Guatemala

chevron-right
Tini

Tini en Guatemala 2026: Fecha, recinto, entradas y más detalles del concierto que ofrecerá en el país

chevron-right

El evento se celebra en el contexto del Día Internacional del Jazz y del 90 aniversario del Teatro Lux, ubicado en la 6a. avenida 11-02, zona 1, Centro Histórico de la Ciudad.

Fecha:

  • Viernes 1 de mayo del 2026
  • Sábado 2 de mayo del 2026
  • Domingo 3 de mayo del 2026

Hora:

20 horas

Lugar:

Teatro Lux, 6a. avenida 11-02, zona 1, Centro Histórico de la Ciudad

Entradas:

  • Plata: Q250
  • Oro: Q300
  • Diamante: Q350

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

Lee más artículos de Delia Franco

ARCHIVADO EN:

Concierto sinfónico  Frank Sinatra Jazz Qué hacer en Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS