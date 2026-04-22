Sinatra Sinfónico en Teatro Lux: boletos, fechas y detalles del evento

El histórico Teatro Lux celebra su 90 aniversario al ritmo de Frank Sinatra, con este concierto sinfónico que presenta una orquesta de más de 30 músicos y la voz del cantante guatemalteco Daniel Cano.

“Tras cuatro conciertos presentados con rotundo éxito en el histórico Teatro Lux, el espectáculo regresa al mismo escenario (…) llevando al público por clásicos inolvidables como My Way, Fly Me to the Moon y New York, New York, en una producción de nivel internacional”, se lee en el sitio oficial.

Sinatra Sinfónico ofrecerá cuatro funciones: jueves 30 de abril, viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo; todas a las 20 horas. Sin embargo, las entradas para la presentación del jueves ya están agotadas.

El precio de los boletos es de Q250 para la localidad plata, Q300 para oro y Q350 para diamante. Puede comprarse a través de la plataforma Eticket.

El evento se celebra en el contexto del Día Internacional del Jazz y del 90 aniversario del Teatro Lux, ubicado en la 6a. avenida 11-02, zona 1, Centro Histórico de la Ciudad.

Fecha:

Viernes 1 de mayo del 2026

Sábado 2 de mayo del 2026

Domingo 3 de mayo del 2026

Hora:

20 horas

Lugar:

Teatro Lux, 6a. avenida 11-02, zona 1, Centro Histórico de la Ciudad

Entradas:

Plata: Q250

Oro: Q300

Diamante: Q350

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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