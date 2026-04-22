Tango, vino y gastronomía: una salida en pareja en zona 10 de Guatemala

Un pedacito de Argentina en Guatemala, en una velada especial que reúne gastronomía, vino, símbolos de la cultura argentina y, por supuesto, el tradicional baile de tango.

La Noche de Tango del restaurante Palermo se ha convertido en una tradición del recinto y ofrece un espectáculo en vivo de este género musical, en el que bailarines profesionales trasladarán al público al país suramericano.

La cita es el viernes 24 de abril del 2026, a las 19.30 horas, en la sucursal Palermo La Estación, 16 calle 6-12, zona 10 de la ciudad.

El precio por pareja es de Q349, lo cual incluye una botella de vino, entrada especial de temporada para la cena y el espectáculo de tango en vivo. Para reservar, comunicarse al WhatsApp 3055-5512.

Fecha:

Viernes 24 de abril del 2026

Hora:

19.30 horas

Lugar:

Restaurante Palermo La Estación, 16 calle 6-12, zona 10 de la ciudad

Entradas:

Q349 por pareja. Incluye una botella de vino, entrada especial de temporada para la cena y el espectáculo de tango en vivo

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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