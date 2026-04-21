Con exposición fotográfica recuerdan a Monseñor Gerardi en el Palacio Nacional de la Cultura

El 26 de abril de 1998, la Iglesia católica se vistió de luto: monseñor Juan Gerardi había sido asesinado en el interior de la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, dos días después de haber presentado el informe Guatemala: Nunca Más. Recuperación de la Memoria Histórica (Rehmi). El documento denunciaba atrocidades del Ejército durante el conflicto armado interno.

En el Palacio Nacional de la Cultura se presenta una exposición que recuerda momentos importantes de su vida a través de imágenes y documentos. El sacerdote nació en la ciudad de Guatemala el 27 de diciembre de 1922.

Inició sus estudios en el centro educativo del Asilo Santa María, en la ciudad de Guatemala, con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Entró en el Seminario Conciliar, en la 10.ª avenida y 1.ª calle de la zona 1, donde realizó los estudios de humanidades y filosofía. Posteriormente pasó a Nueva Orleans, en el Notre Dame Seminary, Luisiana, Estados Unidos, donde completó sus estudios de Teología.

Fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1946, en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Guatemala. Su participación en la vida de la Iglesia en Guatemala fue siempre muy activa; era sumamente apreciado entre el clero y los obispos, de modo que desde 1972 fue elegido para el cargo de presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) por dos períodos consecutivos: 1972-1974 y 1974-1976. Posteriormente, ocupó de nuevo este cargo, de 1980 a 1982, al que renunció por encontrarse en el exilio.

Participó igualmente en algunos momentos del proceso de paz que se inició a raíz de la firma de los Acuerdos de Esquipulas II (agosto de 1987) y la conformación de la Comisión Nacional de Reconciliación, presidida por monseñor Rodolfo Quezada, a quien acompañaba monseñor Juan Gerardi. Fue gestor activo de muchos de los documentos más significativos de la CEG, a favor de la justicia, los derechos humanos y la construcción de la paz en Guatemala.

Aquellos que siempre se opusieron a la presencia de la Iglesia en el campo social acusaban a monseñor Gerardi de eclesiástico político o de calificativos similares. En más de una ocasión aparecieron “pintas” en las paredes de algunas calles del centro de la ciudad contra monseñor Gerardi.

Fecha:

Del 17 de abril al 11 de mayo de 2026

Hora:

De lunes a domingo, generalmente de 9.30 a 16 horas

Lugar:

Galería del Pasaje Sexta, Palacio Nacional de la Cultura

Precio:

Entrada gratuita

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