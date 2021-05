Luis Miguel y Frank Sinatra: el saludo, la felicitación y la conmovedora carta que recibió “El Sol de México”

“Luis Miguel, la Serie” muestra una versión del día que se conocieron Luis Miguel y Frank Sinatra. (Foto Prensa Libre: Instagram)

El domingo 9 de mayo, Netflix habilitó el quinto episodio de Luis Miguel, la serie y continuó con la historia del intérprete de Ahora te puedes marchar, Hasta que me olvides, La incondicional y Culpable o no.

Le puede interesar Luis Miguel y Mariah Carey: el romance que comenzó con una Redacción Buena Vida 9 de mayo de 2021 a las 01:21h

Durante el capítulo se mostraron varios detalles, como los altibajos de la relación de LuisMi con su hija Michelle, la muerte de su mánager Hugo López y el encuentro con Frank Sinatra, su ídolo.

Según lo que proyectó Netflix, Luis Miguel pudo conocer a Frank Sinatra y debido a la percepción del músico estadounidense, “El Sol de México” pudo colaborar en el tema Come Fly With Me, el cual se incluyó en el álbum Duets II, producción que Frank Sinatra lanzó en 1994.

La conmovedora carta de Frank Sinatra para “El Sol de México”

En 1996, Luis Miguel recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el cantante estadounidense sorprendió a “El Sol de México”, le escribió una emotiva carta en la que incluyó un saludo, una felicitación y admiración por su trabajo.

“Querido Micki: Durante años ha sido halagador escuchar a jóvenes cantantes hablar sobre el nuevo Frank Sinatra. Fue aún mejor cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie”, escribió el músico estadounidense en las primeras líneas.

Lea también: Luis Miguel y Verónica Castro: Esto es lo que se sabe de su supuesto romance

El ídolo de Luis Miguel recordó el primer encuentro que tuvieron y lo que sintió al escuchar cantar a LuisMi por primera vez.

“Cuando nos conocimos en México y escuché realmente tu voz, me di cuenta de que eras original y único. Un talento enorme. Felicitaciones por tu estrella en el Paseo de la Fama. Estoy seguro de que se vienen muchas cosas mejores para ti. Un saludo cálido, Frank”, finalizó Sinatra en su breve carta.

Luis Miguel y el homenaje a Frank Sinatra

Los admiradores de Luis Miguel se pronunciaron en redes sociales y recordaron que ese no fue el único encuentro entre ambas estrellas de la música. Además, varios medios internacionales enfatizaron en otro de los momentos que coincidieron.

Según los registros, las figuras mundiales se reencontraron en 1995 durante un homenaje a Frank Sinatra. En ese evento en el que también participaron varias estrellas, “El Sol de México” cantó y habló sobre lo que Frank Sinatra influyó en su vida.

“Estoy muy feliz de estar aquí esta noche. Cuando era niño tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra. Creo que aprendí inglés por él”, dijo Luis Miguel durante la velada que se celebró en el Shrine Auditorium, en Los Ángeles, EE. UU.

Además: “Con las dos al mismo tiempo”: Esto es lo que se sabe de los “noviazgos” de Luis Miguel con Alejandra Guzmán y Stephanie Salas

“Quiero contar que 10 años después tuve la oportunidad de cantar en un álbum suyo y eso fue como un sueño hecho realidad. Así que feliz cumpleaños, Frank. Muchas gracias”, agregó Micky e interpretó Come Fly With Me y Sintra se conmovió por lo que expresó “El Sol de México”.