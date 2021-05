“Con las dos al mismo tiempo”: Esto es lo que se sabe de los “noviazgos” de Luis Miguel con Alejandra Guzmán y Stephanie Salas

Admiradores de Luis Miguel lo vinculan de forma amorosa con Alejandra Guzmán y con Stephanie Salas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL / Instagram)

Desde el domingo 18 de abril, "El Sol de México" ha acaparado nuevamente la atención mundial con la llegada de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie en Netflix, una producción que la misma compañía de streaming ha catalogado como "más oscura, compleja y con más capas".

El domingo 2 de mayo se habilitó el cuarto episodio de esta temporada y se hace alusión a Alejandra Guzmán, conocida también como “La reina de corazones”. Luego de que admiradores de LuisMi vieron ese capítulo, recordaron las especulaciones que ha permanecido durante años y en las que se asocia que ambos cantantes tuvieron un romance en su juventud.

En el cuarto episodio de 52 minutos, Micky lucha por terminar la filmación de su video musical del tema Ayer para pasar tiempo con Michelle. Años más tarde, padre e hija enfrentan nuevos desafíos.

Debido a la agenda de previsiones de Luis Miguel, el cantante se ve atrapado en una nueva emergencia. “El Sol de México” debe de grabar nuevamente el videoclip del tema Ayer, debido a que la primera versión no encajaba con lo que el artista quería difundir con su nuevo álbum.

Entre las prisas, Micky intenta convivir con su hija Michelle en los foros de grabación y durante las escenas del episodio se observan las primeras imágenes del artista en su rol de padre, algo que ha mostrado en escasas ocasiones.

Revelaciones de “nuevos” amoríos

El cuarto capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie continúa revelando la historia de “El Sol de México” que incluye ente otros datos, las protagonistas en la vida amorosa y sentimental de LuisMi, artista que en una de las escenas de este episodio hace referencia a “la tía” de Michelle Salas.

“Mi tía dice que todas tus canciones son iguales y que tu música es aburridísima”, le dijo la pequeña Michelle a Luis Miguel. El artista responde de inmediato con “Dile a tu tía que…”. Sin embargo, es interrumpido por su hija quien insiste “¿Qué le digo?”, a lo que LuisMi le responde con picardía: “no le digas nada”.

De acuerdo con los reportes, esa escena hace alusión a Alejandra Guzmán, prima de Stephanie Salas, quien también es un personaje recurrente en la historia.

Los admiradores del cantante recordaron las constantes historias que han vinculado sentimentalmente a “El Sol de México” con la “Reina de corazones”, rumor que surgió con este nuevo episodio de la serie.

De acuerdo con la información que ha circulado por décadas, se asegura que LuisMi y Alejandra Guzmán tuvieron un romance que no se concretó de manera formal, por lo que se dice que Stephanie Salas no sería la única integrante de la dinastía Pinal que tuvo un vínculo amoroso son romance con el intérprete de Ahora te puedes marchar, Hasta que me olvides, La incondicional y Culpable o no.

No es la primera vez que aparece Alejandra Guzmán en la serie. En el tercer episodio de la segunda temporada de la serie ya se había podido observa al personaje interpretado por la actriz mexicana Tatiana del Real.

En ese capítulo le dice a Sophie, personaje inspirado en Stephanie Salas, la frase “Te dije que nunca cambiaría”, refiriéndose a Luis Miguel, después de que el artista había fallado a la mamá de su hija, al evadir compromisos con Michelle debido a sus compromisos musicales.

Según la periodista Claudia de Icaza, quien participó en el programa Sin filtro: Especial Luis Miguel, de Telemundo, LuisMi y la “Reina de corazones” tuvieron un romance al mismo tiempo que “El Sol de México” tenía una relación con Stephanie, la madre de Michelle Salas.

“Luis Miguel y Stephanie Salas eran unos adolescentes que brincoteaban todo el día y no dijeron un día ‘A ver, vamos a procrear una niña hermosa’, pues no, y fue sorpresa para los dos”, dijo Claudia de Icaza durante la entrevista. Además, aseguró que nunca fue un noviazgo el de ellos.

“Perdón, pero no fue un noviazgo. Si Luis Miguel se aventaba un viaje con Stephanie y luego regresaban y se llevaba a Alejandra Guzmán, o sea, eso no era serio, anduvo con las dos al mismo tiempo”, agregó.

Otra periodista que ha revelado datos del romance entre “El Sol de México” y la “Reina de corazones”, es Martha Figueroa, quien asegura que fue testigo de lo bien que se llevaban.

“Me tocó estar en unos premios Eres y LuisMi estaba ensayando. De pronto llegó una loca corriendo como el correcaminos. Era Alejandra Guzmán, que se le colgó del cuello, todos carcajeados y ellos también, luego se la llevó al camerino y ahí nadie sabe, nadie supo”, contó Figueroa.