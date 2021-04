¿El amor o la música? Estos son los motivos de la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro

Netflix estrenó la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie". (Foto Prensa Libre: Netflix)

La serie de Netflix, Luis Miguel, sigue dando de qué hablar y en el capítulo que se estrenó el domingo 25 de abril se dio a conocer sobre la rivalidad que tuvieron el Sol de México y Cristian Castro en la década de 1990.

Según la serie, la disputa entre ambos artistas surgió debido a que la carrera de Cristian Castro empezó a repuntar, aunque también debido a la disputa del amor de una mujer.

En los 90 la canción “No podrás” de Cristian Castro, que en la serie se le identifica como Cris Valdés, había llegado al número 1 de las listas de popularidad y eso molestó a Luis Miguel, que en esas fechas seguía lidiando con la desaparición de su mamá, trataba de reconciliar su relación con su hija Michelle Salas y mantenerse junto a sus hermanos.

Luis Miguel aparece en varios momentos del episodio un tanto molesto, porque en las radios y discotecas se escuchaba mucho la música de Cristian Castro y por eso está desesperado por recuperar su lugar en el ámbito artístico.

En el episodio tres, Luis Miguel entabla una nueva relación amorosa con una mujer de nombre Paolo, luego de haber terminado con Éricka, cuya verdadera identidad es Issabela Camil, que interpreta Camila Sodi.

El nuevo amor de El Sol de México se llama Paola, interpretado por Fátima Molina, y se cree que este personaje es en la vida real Patricia Manterola, que por esa época integraba el grupo Garibaldi y tuvo un romance con Luis Miguel.

Aunque en la serie no se retoma el nombre real de Paty Manterola, a lo largo del episodio se arrojan referencias que revelan su identidad, tal es el caso de la escena en la que Alejandro Basteri le dice a Luis Miguel: “¿Cómo vas con esta vieja.. ‘Everybody loves banana’?, que corresponde a un verso de la canción “Banana”, de Garibaldi.

La joven, interpretada por Fátima Molina, se deja ver muy cercana al “Sol” e incluso lo seduce para que se presente en el Festival de Viña del Mar, en Santiago de Chile, a pesar de que en dichas fechas se celebraría el cumpleaños número cinco de Michelle Salas.

En el episodio también se muestra un encuentro entre Castro y Luis Miguel previo a su presentación en Viña del Mar y una mención de Paola sobre la asistencia al ya mencionado festival musical que alimenta la rivalidad entre Luis Miguel y Cris Váldes, pues dice que si falta el puertorriqueño sin problema se puede ir con el mexicano.

Estas escenas podrían hacer referencia a otra disputa amorosa que ambos artistas tuvieron por el amor de otra mujer.

Es por ello que muchos creen que este personaje podría tratarse de un papel inspirado en varias novias del cantante de aquella época, y que también podría tratarse Daisy Fuentes.

Según Cristian Castro reveló en una entrevista de 2019 en el programa argentino Podemos hablar, Luis Miguel y él eran buenos amigos, pero luego se distanciaron.

“No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo, donde íbamos a andar en jetsky y todo esto. La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad”, afirmó Castro.

Recordó que a principios de los 90 tuvo una relación con Daisy Fuentes, pero Luis Miguel interfirió en la relación.

“Yo estaba saliendo con una chica, que se llama Daisy Fuentes, y él (Luis Miguel) vino a meterse, eso fue lo que nos distanció. A mí no me distanció de él, yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho (…) La empezó a enamorar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba Daisy. Le dije: ‘Mira Daisy, lo mejor es que pruebes con este chico'”, reveló Castro en la entrevista.

Castro dijo no guardó ningún resentimiento, a diferencia de Luis Miguel y que le gustaría retomar la amistad con él.