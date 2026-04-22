Tini en Guatemala 2026: Fecha, recinto, entradas y más detalles del concierto que ofrecerá en el país

El martes 21 de abril la promotora CHP Guatemala confirmó que la artista argentina Tini Stoessel llegará al país con su show más ambicioso.

“El universo de @tinistoessel llega con su show más ambicioso: un recorrido por todas sus eras, donde el pasado, el presente y el futuro se viven en una sola noche”, publicó en redes sociales CHP Guatemala.

Según Tini, Futttura es proyecto más ambicioso de su carrera y considerado como su cuarta gira mundial. Además, representa un encuentro consigo misma y con su público.

De acuerdo con información oficial, Futttura es un festival inmersivo que Tini creó en octubre del 2025, en el que compartió una experiencia completa con tres escenarios simultáneos y repasó todas las etapas de su carrera.

En la actualidad, Tini modificó ese espectáculo y lo integró con un viaje retrospectivo a toda su discografía y sus facetas. Desde sus primeros pasos en Violetta, hasta su propuesta actual, la artista argentina sostiene que es el proyecto más ambicioso de su vida.

Fecha

Tini ofrecerá un concierto en Guatemala el viernes 16 de octubre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Explanada 5, zona 5 de la capital

Precios y localidades

Gradas – Q490

Sillas Vip – Q715

Sillas Oro - Q940

Sillas Platinum – Q1,165

Sillas Black – Q1,490

Venta de entradas

A partir de las 10 horas del 23 de abril, las entradas se podrán adquirir en la web oficial de primerafila.shop

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