Concierto de Shakira en Copacabana rompe récords y reúne a millones

Shakira arrasó este sábado en Río de Janeiro con el megaconcierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, donde se consolidó como la primera artista latina en presentarse en las míticas arenas de la ciudad con el espectáculo más multitudinario de su carrera artística.

La colombiana reunió a dos millones de fanáticos, según datos de la Alcaldía de Río, quienes corearon con la artista durante más de dos horas un repertorio cargado de éxitos que han marcado a varias generaciones en los últimos treinta años.

Tras abrir con “La fuerte”, el público se desbordó de alegría al escuchar un mix de “Estoy aquí” —uno de sus primeros números uno en listas— y su saludo en portugués: “Olá, Brasil”, dijo la cantante, quien hizo varias intervenciones en ese idioma y recordó que se “enamoró” de ese país tras visitarlo por primera vez a los 18 años.

Brasil fue el primer país en abrirle las puertas cuando apenas comenzaba su carrera. Recorrió diversos rincones de su geografía en pequeños y medianos escenarios para darse a conocer y convertirse en una de las principales exponentes del pop latino.

Siguieron clásicos como “Inevitable”, para luego pasar al reguetón con “TQG”, canción que interpreta junto con la también colombiana Karol G, en una presentación en la que prevalecieron la coreografía y el vestuario de su más reciente gira, “Las mujeres ya no lloran”, con la que conmemoró tres décadas de trayectoria.

Shakira dedicó el concierto a las mujeres, de quienes resaltó su fuerza y resiliencia, y recordó que, si solas pueden verse vulnerables, juntas “somos invencibles”.

“Pies descalzos”, “La tortura”, “Hips don’t lie” y “Ojos así”, así como varias canciones de su último álbum —que le valió su cuarto Grammy— formaron parte del repertorio.

“La bicicleta”, tema compuesto a dúo con el también colombiano Carlos Vives, y otras canciones como “Chantaje”, “La tortura” y “Hips don’t lie”, en las que los ritmos colombianos fueron protagonistas, hicieron que la artista mostrara “el tumbao” propio de su país natal, lo que llevó a ondear banderas de Colombia en medio de la multitud.

Pero fue “Waka Waka” el tema que más alborotó los ánimos casi al final del concierto, por la energía de su melodía y el despliegue de colores y coreografías en el escenario, que hicieron saltar y cantar al unísono a miles de asistentes.

Invitados de peso

Anitta, la primera invitada, apareció hacia la mitad del espectáculo para interpretar “Choka Choka” a dueto con la cantante colombiana, tema recientemente lanzado por ambas artistas.

Aunque era un secreto a voces, la presencia de la brasileña se confirmó cuando apareció en el escenario con un traje tan brillante como el de Shakira.

Le siguieron Caetano Veloso y María Bethânia, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña (MPB), con quienes interpretó “O leãozinho” y “O que é, o que é”, esta última del cantautor Gonzaguinha.

La ronda terminó con Ivete Sangalo, con quien cantó “Um país tropical”, canción que ya habían interpretado juntas en el 2011 en Rock in Rio.

El concierto, el más grande de su carrera, mostró al mundo la potencia, la alegría y el ritmo de la cultura latina, además de reforzar la posición de la barranquillera como referente para distintas generaciones.

El público alcanzado por Shakira superó al de Madonna, quien en el 2024 reunió en esta misma playa a 1.5 millones de asistentes, y casi alcanza al de Lady Gaga, que congregó a 2.1 millones de espectadores.