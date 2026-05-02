Nodal asegura que no es dueño de su nombre, borra sus publicaciones y toma acciones

El viernes 1 de mayo, en las historias de redes sociales, Christian Nodal anunciaba su llegada a Chile, donde tenía pactados dos conciertos para el 1 y 2 de mayo.

También anunció que la fecha de su primera presentación pasaría para el domingo 3 de mayo.

Unas horas después, informó que el concierto del viernes no se llevaría a cabo debido a problemas logísticos ajenos a él: sus músicos no habían podido llegar a tiempo al país sudamericano. Además, responsabilizó a JG Music, empresa de su padre, Jaime González.

Una de las curiosidades que llamó la atención de los seguidores es que las publicaciones de Instagram fueron borradas y el nombre de la cuenta pasó de Christian Nodal a El Forajido.

Univisión publicó que esto ocurre en medio de rumores de una presunta ruptura con sus padres. “Trasciende que Christian Nodal registró legalmente un nombre. Recientemente, el cantante dijo que no era dueño de su nombre, ni de su imagen, ni de su música... Registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el nombre El Forajido, el cual ahora aparece en su perfil de Instagram, y desaparecieron todas sus publicaciones”, explica la publicación.

Según los registros del IMPI, los cuales consultó Famosos Univisión, el trámite inició el 22 de abril y fue publicado siete días después. Además, aparece a nombre de Christian de Jesús González Nodal. El Forajido fue registrado bajo el concepto de “educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”.

Este trámite aparece en el bufete GSyM Legal, ubicado en Ciudad de México.

La compañía del padre de Nodal no se limita a tener los derechos del nombre. También abarcaría elementos clave como la imagen del artista, su música, videos y proyectos relacionados con su actividad profesional, lo que amplía el alcance del control sobre su carrera.