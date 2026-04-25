Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos y frenan rumores de ruptura

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Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos y frenan rumores de ruptura

Christian Nodal y Ángela Aguilar aparecen juntos cabalgando junto al cantante mexicano Kunno y desmienten rumores de separación.

Buena Vida

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Ángela Aguilar y Christian Nodal

Foto de archivo de los cantantes que han generado rumores por una supuesta separación. (Foto Prensa Libre: EFE)

Christian Nodal y Ángela Aguilar publicaron en sus redes sociales historias en las que cabalgan.

Kunno, cantante e influencer mexicano, también publicó un video e imágenes en los que se les ve juntos cabalgando.

Kunno y otros artistas cercanos a la pareja han apoyado el mensaje de que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa sólida.

Los rumores de separación surgieron luego del estreno del video Un vals, donde la modelo Dagna Mata llamó la atención porque se parecía a Cazzu, lo cual generó comentarios en redes sociales.

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Posteriormente, Nodal llegó solo a su presentación en Aguascalientes, el 22 de abril, lo cual dio lugar a más rumores, pero al parecer Aguilar estaba en una celebración familiar, según consignaron algunos medios.

Fotos de las historias donde reaparecen juntos Christian Nodal y Ángela Aguilar

Tanto Christian como Ángela compartieron videos de la cabalgata.

Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos y frenan rumores de ruptura
(Foto tomada de Instagram)
Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos y frenan rumores de ruptura
(Foto tomada de Instagram)
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(Foto tomada de Instagram)

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