Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos y frenan rumores de ruptura

Christian Nodal y Ángela Aguilar publicaron en sus redes sociales historias en las que cabalgan.

Kunno, cantante e influencer mexicano, también publicó un video e imágenes en los que se les ve juntos cabalgando.

Kunno y otros artistas cercanos a la pareja han apoyado el mensaje de que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa sólida.

Los rumores de separación surgieron luego del estreno del video Un vals, donde la modelo Dagna Mata llamó la atención porque se parecía a Cazzu, lo cual generó comentarios en redes sociales.

Posteriormente, Nodal llegó solo a su presentación en Aguascalientes, el 22 de abril, lo cual dio lugar a más rumores, pero al parecer Aguilar estaba en una celebración familiar, según consignaron algunos medios.

Fotos de las historias donde reaparecen juntos Christian Nodal y Ángela Aguilar

Tanto Christian como Ángela compartieron videos de la cabalgata.

(Foto tomada de Instagram)

(Foto tomada de Instagram)