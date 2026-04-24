Anne Hathaway reacciona tras ser nombrada la mujer más bella del mundo por People

Anne Hathaway encabeza el regreso de El diablo viste a la moda 2, en la que retoma su personaje veinte años después, junto con otros estrenos previstos para el 2026. Además, recientemente fue elegida por People como la mujer más bella del mundo.

La actriz, de 43 años, protagonizó la portada de la edición anual de la revista el mismo día del estreno de su última película en el Lincoln Center de Nueva York. Hathaway se mostró encantada con la portada durante una entrevista con Taylen Biggs, corresponsal del evento repleto de estrellas.

“Fue un día divertidísimo”, dijo la ganadora del Óscar sobre su sesión de fotos y entrevista. Aparecer en la portada “no era algo que jamás, jamás, jamás esperara. Pero todos en People me hicieron sentir muy feliz de estar allí”, continúo con una sonrisa.

“Todavía me parece un poco surrealista”, añadió Hathaway. “Hoy es el primer día. Aún estoy asimilándolo, ¡y espero que la gente se burle de mí por ello!”.

El lanzamiento de la película

El diablo viste a la moda 2 se estrenará a nivel mundial el 30 de abril. “En la primera parte de la película se veía mucha ropa de trabajo, pero esta segunda parte es un espectáculo de moda sin complejos”, aseguró este viernes Hathaway, acompañada de Meryl Streep y de sus compañeros de reparto Emily Blunt y Stanley Tucci, en una rueda de prensa con medios internacionales a la que asistió EFE.

Dos décadas después de El diablo viste a la moda (2006), Streep vuelve a calzarse los tacones de la reputada y temida editora de moda Miranda Priestly, y cruza nuevamente caminos con quien fue su asistente, Andrea Sachs (Hathaway), ahora convertida en una periodista de investigación laureada.

Streep, quien generalmente ha evitado participar en secuelas durante su carrera, hizo una excepción esta vez: “Quería saber si (Miranda) tenía sus escrúpulos empresariales intactos y situarla en un nuevo escenario”, admite la actriz, de 76 años.

En esta ocasión, añade Streep, la editora de moda afronta un momento crítico en su reputación y corre el riesgo de perder el control de todo lo que ha construido: “A medida que el barco se desmorona y siente que está en peligro, tiene que ceder, una palabra que le cuesta bastante (…), pero también se da cuenta de cuánto depende de las personas que la han apoyado. Y me gustan mucho estas reflexiones”.

En el caso de Hathaway, lo que le atrajo del personaje fue que se trata de una versión más madura y “segura” de sí misma, en comparación con la primera película. “Pensé que era genial que alguien que tiene tan claros sus valores pase a tener una posición en el filme en donde debe averiguar si madurar y renunciar a algo son la misma cosa o diferentes, y cómo abordarlo”, confiesa la actriz.

En esa línea, Hathaway asegura que uno de los principales retos durante el rodaje fue preservar el secreto de la trama (y de los atuendos) en la sociedad de la inmediatez y la viralidad.

Así, terminó siendo la artífice de uno de los momentos más destacados de la película, pues propuso al director, David Frankel, recrear en un lugar “seguro” de Milán una pasarela de moda, con atuendos llamativos y una actuación a cargo de Lady Gaga: “Sentí que necesitábamos decirle a la audiencia: ‘No, no habéis visto todo’”, cuenta la actriz.

“Y como Emily Charlton no formaba parte de la escena, tuve la noche libre, comí pasta y me fui a dar una vuelta”, agrega con ironía Emily Blunt, quien, al igual que su personaje, provoca una carcajada inmediata en el resto de los actores.

El diablo viste de Prada 2 llegará a los cines la próxima semana, pero ya se ha convertido en una auténtica revolución. Tanto Streep como Hathaway han viajado por distintos países, desde México hasta Tokio, pasando por Londres, para promocionar el largometraje, que previsiblemente será un éxito en taquilla, como su predecesora.