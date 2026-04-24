El diablo viste a la moda 2: Mattel presenta colección Little People de los protagonistas

Miranda Priestly (Meryl Streep), Andrea Sachs (Anne Hathaway), Emily Charlton (Emily Blunt) y Nigel (Stanley Tucci), protagonistas de El diablo viste a la moda 2, se convierten en figuras Little People de la nueva colección de Mattel.

A través de su filial Fisher-Price, la empresa de fabricación de juguetes y entretenimiento lanzó el nuevo set de figuras inspirado en la película, que se estrenará el 30 de abril del 2026.

Se trata de un set de edición limitada que incluye a los cuatro protagonistas en el peculiar formato, con rasgos y vestuario que distinguen a los personajes de la exitosa producción cinematográfica.

“Por todos los medios, NO te muevas a un ritmo glacial. Consigue hoy el set de figuras Little People Collector de El diablo viste a la moda 2”, dice la publicación de Mattel que anuncia la incorporación de las figuras a su línea de juguetes pensada para jóvenes y adultos coleccionistas, seguidores de la película.

Según medios internacionales, el lanzamiento de esta colección es una estrategia para conectar con la nostalgia desde un enfoque contemporáneo. “Con ello, Mattel busca capitalizar una audiencia que ya no es infantil, pero que mantiene un vínculo emocional con ciertos productos y universos culturales”, se lee en la revista de mercadotecnia y publicidad Merca2.0.

Según la publicación promocional, el set de figuras Little People puede adquirirse a través de Amazon, en Estados Unidos, aunque no se descarta que llegue a sus tiendas de distribución más adelante.

“El diablo viste a la moda 2” llega 20 años después de su primera entrega y conecta con la nostalgia de las generaciones que crecieron viéndola.

La película se estrenará en los cines de Latinoamérica el jueves 30 de abril del 2026 y, en Estados Unidos, el viernes 1 de mayo. En Guatemala habrá preestrenos el miércoles 29 de abril por la noche en las cadenas Cinemark, Albacinema y Cinépolis.