¿Qué regalo de Anna Wintour conserva la autora de “El diablo viste a la moda 2”?

Cuando trabajaba como asistente en la revista Vogue, hace más de 20 años, Lauren Weisberger, autora de “El diablo viste a la moda”, recibió un regalo especial de Anna Wintour, editora en jefe de ese medio de comunicación estadounidense. El detalle fue recordado durante la premier de la secuela.

La obra original de Weisberger estuvo inspirada en su experiencia personal como asistente de Wintour, a inicios del 2000. La historia fue adaptada al cine en el 2006, lo que dio origen a la producción El diablo viste a la moda.

La autora asistió al estreno de la secuela de su obra, El diablo viste a la moda 2, realizado el lunes 20 de abril en Nueva York, acompañada de su familia. Durante el evento hizo una publicación en sus redes sociales sobre el regalo que recibió de Anna Wintour cuando trabajó con ella.

Weisberger señaló que el bolso de la marca Prada que portaba su hija en la alfombra roja le había sido obsequiado por su exjefa hace más de 20 años. Se trata de un modelo Cleo, de principios de la década del 2000.

“Hace muchas lunas Anna Wintour me regaló el bolso de Prada que esta noche mi hermosa hija llevó en la alfombra roja. La vida es rara y maravillosa”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, compartió imágenes del evento y fotografías tomadas detrás de cámaras durante la noche de la premier.

En la película original, Andy Sachs (Anne Hathaway), una joven recién graduada en periodismo, consigue trabajo como asistente personal de la temida Miranda Priestly (Meryl Streep), directora de una prestigiosa revista de moda femenina en la Ciudad de Nueva York, a quien trata de satisfacer en todo y ganar su confianza.

La secuela, dirigida por David Frankel, retrata la lucha entre Miranda Priestly y Emily Charlton, su exasistente convertida ahora en ejecutiva rival. La cinta también aborda la crisis de los medios impresos y presenta una batalla de poder entre una antigua jefa y su exasistente.

El diablo viste a la moda 2 se estrenará el 30 de abril del 2026 en cines de América Latina y el 1 de mayo en Estados Unidos. En Guatemala también están habilitados preestrenos el miércoles 29 de abril por la noche en las cadenas Cinemark, Albacinema y Cinépolis.