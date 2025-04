Prada anuncia la compra de su rival Versace por US$1 mil 390 millones

La unión de las dos marcas legendarias dará lugar a un grupo de lujo italiano con más de 6 mil millones de euros (US$6 mil 600 millones) de ingresos, lo que le permitirá competir con otros gigantes del sector, como los franceses LVMH y Kering.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Versace al grupo Prada y de construir un nuevo capítulo para una marca con la que compartimos un fuerte compromiso con la creatividad, la artesanía y el legado”, afirmó su presidente y director ejecutivo, Patrizio Bertelli, en un comunicado.

Este acuerdo va a contracorriente de la tendencia de estos últimos años, que ha visto como grandes nombres italianos de la moda, como Gucci, Fendi o Bottega Veneta pasaban a manos de sus competidores franceses.

Capri Holdings, que había adquirido Versace en 2018 por 1 mil 830 millones de euros (US$2 mil 100 millones), tuvo que aceptar una fuerte rebaja, en un contexto económico tambaleante por la crisis en el sector del lujo y las subidas de los aranceles estadounidenses.

En aquel momento, la marca de moda estaba en manos de la familia (80%) y del fondo estadounidense BlackRock (20%).

Prada has struck a deal to purchase Versace from Capri Holdings at an enterprise value of $1.375 billion. pic.twitter.com/oM9n8pcVxH