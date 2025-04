La Casa Blanca critica a Amazon por señalar el costo de los aranceles en sus productos

“Este es un acto hostil y político por parte de Amazon“, denunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Leavitt cuestionó a Amazon por no haber tomado la misma decisión cuando la anterior Administración de Joe Biden “elevó la inflación a su nivel más alto en 40 años”.

La portavoz afirmó además que la iniciativa de Amazon “no es una sorpresa” porque, según dijo, Bezos tiene lazos empresariales con el Gobierno chino.

“Esta es otra razón por la que los estadounidenses deberían comprar productos estadounidenses; es otra razón por la que estamos relocalizando cadenas de suministro aquí en el país”, apuntó.

White House accuses Amazon of "hostile and political act" after reported plan to display the additional cost of tariffs next to the price of items https://t.co/VxqCLnypnX pic.twitter.com/dCvE9idZ8F