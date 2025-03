¿Dónde será la millonaria boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez? Revelan detalles del evento

Después de seis años de noviazgo, el fundador y presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, se casará con la presentadora de noticias estadounidense Lauren Sánchez, con quien se comprometió en diciembre del 2023, durante una fiesta de lujo en la que solo participaron figuras exclusivas del mundo empresarial y del entretenimiento.

La relación entre el empresario estadounidense y la personalidad de los medios comenzó en enero del 2019, y desde entonces se les ha visto en diversos eventos de alto nivel. El ingeniero, nacido en Nuevo México, es el quinto hombre más rico del mundo, con un patrimonio estimado en US$209 mil millones.

De acuerdo con la agencia estadounidense de noticias enfocada en el entretenimiento, TMZ, la boda de Bezos y Sánchez será “un evento ostentoso y exclusivo”, por lo que diversos medios de comunicación la han catalogado como “la boda del año 2025”, no solo por lo lujosa y aparatosa que planea ser, sino por la categoría de sus invitados.

Por ahora, la pareja está ultimando detalles importantes para su gran día, como, por ejemplo, la elección de sus atuendos nupciales. Recientemente, Jeff y Lauren fueron fotografiados durante su visita a la tienda de lujo Dolce & Gabbana, en la ciudad de Milán, donde realizaron las pruebas de vestuario correspondientes para la ceremonia.

A través de un breve comunicado, la ciudad de Venecia, Italia, confirmó que será la sede de la boda del multimillonario y su prometida. En el mismo documento, las autoridades negaron los rumores sobre una supuesta invasión de celebridades que podría afectar directamente a los ciudadanos y turistas en la capital de la región de Véneto.

La provincia italiana informó que la boda se celebrará entre el viernes 27 y el lunes 30 de junio, “con varios días de celebraciones”, adoptando un estilo similar al que utilizaron el actor estadounidense George Clooney y la abogada libanesa Amal Uddin, quienes también contrajeron matrimonio en Venecia en el 2014, durante días de fiesta.

Lea más: Capturan a inmigrante guatemalteco en Georgia tras presuntamente haber abusado de cuatro niños

Venecia aseguró que la ceremonia tendrá solo 200 invitados, por lo que será un evento que puede realizarse sin generar dificultades para la ciudad, sus residentes o sus visitantes: “La provincia tiene una amplia experiencia en la organización de eventos internacionales más grandes que este. No habrá problemas”, añadió el comunicado.

“La ciudad de Venecia está acostumbrada a ser el escenario de eventos y espectáculos de talla internacional prácticamente cada semana, sin afectaciones importantes. Por ejemplo: las cumbres del G20 y G7, las Bienales de Arquitectura y Cine, así como eventos privados y otras bodas de celebridades”, expresó el alcalde italiano Luigi Brugnaro.

Según TMZ, la lista de invitados incluye a la cantante Katy Perry, a la productora Kris Jenner, a la modelo Kim Kardashian, a la actriz Jewel Kilcher, al actor Orlando Bloom, a la directora Eva Longoria, a la periodista Oprah Winfrey y a la escritora Gayle King, quienes recibieron el horario y el lugar donde se llevará a cabo la celebración.

Además, las celebridades del mundo del espectáculo se mezclarán con figuras del ámbito empresarial y político, tomando en cuenta que la socialité Ivanka Trump, el empresario Jared Kushner, el inversor Joshua Kloss, el ejecutivo Barry Diller y la diseñadora Diane von Fürstenberg también fueron seleccionados para formar parte de este festejo.

Jeff Bezos and Lauren Sanchez to tie the knot this summer in Italy after a two-year engagement pic.twitter.com/iRUJwUSaUY