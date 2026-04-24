¿Cazzu y Nodal se verán por su hija Inti? Esto se sabe tras su gira en Estados Unidos

Cazzu está en su gira Latinaje Tour por Estados Unidos. La artista comparte con su público temas de trap y otras canciones de su carrera.

Su estancia en este país ha desatado especulaciones sobre un posible encuentro con Christian Nodal en los primeros días de mayo.

Según reportes del presentador de televisión Javier Ceriani, podría darse un encuentro entre la expareja entre el 8 y el 12 de mayo, días en que Cazzu llegará a Texas y visitará ciudades como San Antonio, Irving, Houston y El Paso.

“Hay un arreglo ya firmado de que Cazzu va a dejar que vea Nodal a Inti y va a ser en Houston a partir del 8 de mayo para que él no tenga que viajar 12 horas en jet privado a Argentina”, dijo Ceriani.

Por su parte, el presentador Alex Rodríguez desmintió esta noticia. “Es verdad que ese sería el mayor deseo de Nodal, el poder ver a su hija, porque hace ya casi siete meses que no la ve. Sabemos que ha metido en la Corte esos documentos para poder verla. Él quiere acercarse a donde esté la niña, en Estados Unidos; si Cazzu va a 40 ciudades, él quiere ir a esas 40 ciudades para poder estar con la pequeña. Sin embargo, esa decisión la tiene que dar, aprobar un juez, y de momento el juez (…) no lo ha aprobado”, explicó.

La historia de la expareja se dio cuando Nodal, luego de dos años de romance con Cazzu, anunció el término de su relación con la rapera argentina el 23 de mayo del 2024. Juntos tienen una hija llamada Inti.

Semanas después, el intérprete de Botella tras botella hizo oficial su noviazgo con Ángela Aguilar. La pareja se casó en julio del 2024.

Polémicas entre la pareja

Según medios internacionales, Nodal interpusó una demanda contra su expareja por exponer a su hija en redes sociales.

En una reciente entrevista con medios de comunicación, Nodal señaló que la demanda se enfoca únicamente en la exposición de la menor en redes sociales y que no tiene relación con aspectos económicos ni con la custodia.

“Estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes”, señaló Nodal, y agregó que busca evitar que su hija sea “utilizada” como tema de conversación.

El intérprete afirmó que su objetivo es resguardar el bienestar de su hija, aunque reconoció que no siempre ha logrado llegar a acuerdos con Cazzu.

La respuesta de Cazzu

Cazzu publicó en sus redes sociales imágenes de sus presentaciones en vivo y de sus vacaciones junto a su hija.

Entre el material incluyó fragmentos de la canción “Engreído”. Sus seguidores lo interpretaron como una indirecta hacia el cantante mexicano tras conocerse la demanda.

"Si te preguntan contarás tu versión echándole tierra a mi nombre. A diferencia de ti, callaré que duro poco, no porque fuera una noche", dice la canción.