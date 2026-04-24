Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar reta a Christian Nodal a pelea de box



Emiliano Aguilar confrontó a su cuñado Christian Nodal por la participación de la modelo mexicana Dagna Mata en su nuevo video Un vals, debido a su gran parecido con su expareja Cazzu y con su esposa Ángela Aguilar, hermana de Emiliano.

Emiliano afirmó que esto fue una falta de respeto para su hermana. Ahora Aguilar ha desafiado a Nodal a pelear en un ring.

"Nodal, Kuno y mi carnal (su hermano Leonardo Aguilar), los tres al mismo tiempo en el Ring Royale (una serie de peleas de boxeo entre celebridades e influencers)", dijo. También explicó que Nodal le escribió de madrugada y le habló de sus hijas.

Nodal no ha respondido a este reto, ni tampoco el influencer allegado a la familia Aguilar, Kuno, ni el cantante Leonardo Aguilar.





¿Una canción de Emiliano Aguilar y Cazzu?

El cantante fue nombrado con el título de Rey de los Inmigrantes por la asociación de mariachis y recibió una medalla de Germán Lizárraga. Durante el nombramiento también habló de su nueva canción Harley Y Guasón.



Durante su intervención también dio una noticia: "se los voy a decir enfrente de todos. Mi gente, se ha logrado que yo nunca pensé que se iba a lograr. Se viene una rola con Cazzu", contó Aguilar en una conferencia de prensa. El cantante anunció la colaboración aunque Cazzu no ha confirmado este trabajo. Salió instantes después porque apareció su exrepresentante, Tony Rocks, quien intentó hablar con él frente a los medios. Las cámaras le siguieron hasta el estacionamiento preguntando sobre qué pasó.





Meses atrás, Emiliano también se comunicó con Cazzu en Instagram. Era un mensaje con tres emojis de fuego que ha tenido diferentes interpretaciones. Horas después el mensaje fue borrado, indica una nota de El Universal de México, que tiene un toma de pantalla.







