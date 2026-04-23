Critican a Adela Micha por besar la mano de Christian Nodal en pleno concierto

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Critican a Adela Micha por besar la mano de Christian Nodal en pleno concierto

La periodista Adela Micha despertó críticas cuando le dio a Christian Nodal un ramo de flores, besos y abrazos durante un concierto en Aguascalientes.

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Christian Nodal ha estado en una polémica en los últimos días y existen rumores de separación con Ángela Aguilar. Ahora surge un nuevo episodio con Adela Micha. (Foto Prensa Libre: AFP/Hemeroteca PL)

Christian Nodal ha estado en una polémica en los últimos días y existen rumores de separación con Ángela Aguilar. Ahora surge un nuevo episodio con Adela Micha. (Foto Prensa Libre: AFP/Hemeroteca PL)

En agosto 2025 surgió una polémica entrevista con Adela Micha, titulada Soy peor que mujeriego y publicada en el programa Un día, una voz, de La Saga, que acumuló más de 5.7 millones de vistas, donde Christian Nodal reveló algunos detalles de su separación con Cazzu y su relación con Ángela Aguilar.

Desde su difusión, se especuló un posible distanciamiento entre Micha y Nodal, alimentado por comentarios en redes sociales que aseguran que dejaron de seguirse y que la entrevistadora habría recibido una suma millonaria para eliminar el contenido.

La entrevistadora negó haber recibido una oferta de un millón de pesos para retirar el material de redes sociales.

Describió a Nodal como “muy amable, cariñoso y generoso con su tiempo”, pero aclaró que no existe una amistad entre ambos y que no se han seguido antes en redes sociales. “Fue un entrevistado como muchos de los que entrevisto”, concluyó.

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Pero, el miércoles 22 de abril, Micha apareció con sombrero en el concierto de Nodalen la Feria de San Marcos y llamó la atención por las atencones que tuvo con él, al abrazarlo, darle besos, incluso en la mano y llevarle un ramo de flores.

@adela_micha

Adivinen a quien vine a ver?…. El reencuentro…

♬ sonido original - Adela Micha

La periodista comentó en La Saga este 23 de abril un comentario que se ha hecho viral: "Me dio, le di, nos dimos... muchos besos que nos dimos. Todo bien, la pasamos muy bien”.

También dijo que el esposo de Ángela le parecía atractivo. “Yo sí le daba a Nodal (tener una relación con él), ¿eh? Es chacalón (apareciencia varonil), tiene lo suyo Nodal. Canta espectacular. Y ese brillantito en el diente se le veía muy bonito en la sonrisa”.

Después Micha aclaró que la relación es cordial: “Solo para acallar todos los rumores y a los malos pensadores, todo bien, todo bien, la pasamos muy bien”.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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