¿Christian Nodal se la dedicó a Ángela Aguilar? Canta “Vete ya” y genera reacciones

Después de varias semanas sumergido en la polémica por su video de Un vals, el cual mantiene en incertidumbre el futuro de su matrimonio con Ángela Aguilar, el cantante mexicano Christian Nodal reapareció en público y sorprendió a los fanáticos al cantar Vete ya.

¿Se la dedicó a su esposa? Es lo que se preguntan sus seguidores, quienes recuerdan que Aguilar habría abandonado su residencia matrimonial días atrás, tras sentirse “humillada” por el polémico video, sumado a los rumores de presunta infidelidad por parte de Nodal y del posible divorcio de la pareja.

El sonorense se presentó en un palenque durante la Feria Nacional de San Marcos 2026, en Aguascalientes, la noche del miércoles 22 de abril del 2026. Aunque Aguilar acostumbraba acompañarlo en este tipo de eventos, esta vez no llegó.

Recibido por la euforia de los fanáticos, Nodal interpretó Vete ya, de Valentín Elizalde, que, aunque ya la ha cantado en presentaciones anteriores, esta vez abrió debate en las redes sociales, teniendo en cuenta que es un tema de desamor que resalta versos como “Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar”.

Aunque los seguidores aseguran que el tema iba dedicado a su esposa, también destacaron que el artista lo cantó portando su argolla de matrimonio.

En su repertorio, el cantante también incluyó el tema Un vals, el cual interpretó por primera vez en vivo y que fue el detonante de la actual polémica.

El video oficial de la canción fue publicado el pasado 9 de abril del 2026 y llamó la atención de los internautas por el notable parecido entre la modelo Dagna Mata, quien protagoniza las escenas, con su esposa Ángela Aguilar y su exnovia Cazzu.

Los usuarios señalaron que la actriz tiene un corte de cabello similar al de Ángela, mientras que sus tatuajes en el cuello y el piercing en la nariz la hacen lucir como Cazzu.

El escándalo habría causado molestia en la familia Aguilar, que le pidió a Ángela que se separara de su esposo mientras aclaraban la situación. La cantante atendió la solicitud y se fue a vivir con su madre.