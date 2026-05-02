Los invitados de Shakira en Copacabana: Caetano Veloso, María Bethania y posibles sorpresas

La cantante colombiana Shakira tendrá como invitados especiales en el megaconcierto gratuito que ofrecerá en Copacabana este sábado 2 de mayo a los hermanos Caetano Veloso y María Bethânia, dos de las voces más representativas de la música popular brasileña.

La sorpresa quedó al descubierto durante el ensayo que la artista hizo la noche del viernes frente a miles de aficionados que se aglomeraron en los alrededores del escenario para ver un adelanto del espectáculo de la diva del pop.

Con Caetano interpretarán “O Leãozinho”, uno de los temas más célebres del cantautor brasileño, y con María Bethânia cantarán “O que é, o que é”, de Gonzaguinha, una canción que exalta la vida y uno de los clásicos más emblemáticos del repertorio brasileño.

Caetano, guitarrista y cantautor de 83 años, y María Bethânia, cantante, guitarrista y compositora de 79 años, al parecer no serán los únicos invitados de la colombiana, ya que la posible aparición de Anitta cobra cada vez más fuerza.

Ambas artistas lanzaron recientemente la canción “Choka Choka”. Anitta ha confirmado que fue invitada a subir al escenario con la colombiana, y un video en el que ensaya la canción circula en redes sociales.

Ivete Sangalo también se perfila como otra de las posibles invitadas de Shakira en Río, después de que la brasileña reavivó las especulaciones al compartir en redes sociales un video para dar la bienvenida a la artista colombiana.

Shakira ofrecerá este sábado en Río lo que se espera sea la mayor presentación de su carrera, en la que mostrará al mundo la potencia, la alegría y el ritmo de la cultura latina.

Para el espectáculo, que cerrará su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”, las autoridades de Río de Janeiro esperan unos dos millones de espectadores, pero la expectativa es que incluso supere el público de Lady Gaga el año pasado (2.1 millones).

Conocida internacionalmente por éxitos como “Hips don’t lie”, “Waka Waka”, “Pies descalzos” y “Chantaje”, Shakira guarda en su corazón un espacio reservado para el país suramericano, uno de los primeros que le abrió las puertas en sus inicios musicales.