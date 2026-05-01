“Soy Emily”: estilista dice que usaron su imagen sin permiso en “El diablo viste a la moda”

Después de dos décadas de haberse estrenado la película El diablo viste a la moda, Leslie Fremar, estilista de celebridades, asegura que fue ella quien inspiró el personaje de Emily Charlton, una de las protagonistas del filme, y que se sintió traicionada porque habrían usado su imagen sin su consentimiento.

“Sé que soy yo. Soy Emily”, declaró durante una entrevista en el pódcast The Run-Through, en torno al estreno de la secuela del filme, El diablo viste a la moda 2.

La estilista habría trabajado durante ocho meses con Lauren Weisberger, autora del libro en el que se basan las películas, lo que permitió una relación como la de Emily y Andy en la producción.

Incluso asegura que una de las frases recordadas en la película fue pronunciada por ella en la vida real.

“Definitivamente le dije que ‘un millón de chicas matarían por ese trabajo’. Esa era definitivamente mi frase, porque yo realmente lo creía y sabía que ella no necesariamente quería estar ahí”, recordó.

Además, indicó que cuando se publicó el libro de Lauren recibió una llamada de Anna Wintour, entonces directora de la revista Vogue, quien también habría inspirado el personaje de Miranda Priestly (Meryl Streep).

“[Wintour] dijo: ‘¿Quién es Lauren Weisberger?’ Y yo le dije: ‘Era tu asistente junior’. Y ella me respondió: ‘Bueno, escribió un libro sobre nosotras, y tú sales peor que yo’”, relató en el pódcast.

Fremar asegura que el libro “se sintió como una traición”; afirmó que se sintió expuesta y vulnerada porque estaba basado en muchas experiencias que vivió con Lauren.

Por último, recordó que en una ocasión habló con Emily Blunt, la actriz que interpreta a Emily Charlton, pero la respuesta no fue la que esperaba.

“Le dije: ‘Necesito que sepas que yo soy Emily’. No estaba muy interesada, para ser honesta. Pensé que iba a tener una reacción enorme. No. Fue como: ‘Oh, está bien’”.

La película El diablo viste a la moda 2 se estrenó el jueves 30 de abril del 2026 a nivel mundial y este 1 de mayo en Estados Unidos.

En la producción, las protagonistas retoman los papeles de la primera entrega: Meryl Streep como Miranda Priestly, editora en jefe de la revista Runway; Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs, ahora editora de artículos especiales de la publicación; y Emily Blunt regresa como Emily Charlton, exasistente de Priestly convertida en magnate de la moda.