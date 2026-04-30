Las críticas más dolorosas que recibieron las actrices de “El diablo viste a la moda 2”

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, protagonistas de El diablo viste a la moda 2, compartieron anécdotas sobre los momentos más dolorosos que enfrentaron en los inicios de sus carreras como actrices.

Desde comentarios abusivos hasta repeticiones interminables de escenas, las artistas relataron a People algunas de las críticas más duras que recibieron a lo largo de sus vidas.

Blunt recordó a un director que la obligó a repetir alrededor de 15 veces una pequeña parte de una escena y, al terminar, le dijo: “Lo tenías, pero ya se fue”. La actriz británica le preguntó qué era lo que se había ido, pero él solo insistió: “Sí, en realidad ya se fue”.

“Fui como: ‘¿Qué se fue? ¿Mi actuación, mi carrera? ¿Qué?’”, relató.

Hathaway, por su parte, recordó que a los 8 años recibió una clase de actuación para comerciales donde agradó a todos y los hizo reír, lo que la hizo sentir feliz. Sin embargo, la alegría terminó cuando su maestra le dijo que siempre tendría trabajo “porque no eres bonita, pero sí eres peculiar”.

“Solo recuerdo la oleada de vergüenza”, describió la ganadora del Óscar.

Al llegar el turno de Streep, recordó sus años de adolescencia. Cuando tenía 15 años, su padre la llevó a varias entrevistas universitarias y, en una de ellas, la decana le preguntó qué había leído ese verano, pero cuando ella respondió que a Carl Jung, la catedrática la corrigió sobre la pronunciación del apellido del filósofo suizo.

“Recuerdo haber pensado: ‘¿Por qué me bajó el ánimo?’”, contó.

La plática entre las artistas y People surgió en torno a la promoción de la película El diablo viste a la moda 2, que se estrena este jueves 30 de abril a nivel mundial y el 1 de mayo en Estados Unidos.

En la producción, las tres actrices retoman los papeles de la primera entrega: Meryl Streep como Miranda Priestly, editora en jefe de la revista ficticia Runway; Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs, ahora editora de artículos especiales de la publicación; y Emily Blunt regresa como Emily Charlton, exasistente de Priestly convertida en magnate de la moda.