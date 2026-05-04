¿Qué pasa con la salud del papá de Shakira? El estado de William Mebarak habría retrasado su espectáculo en Copacabana

Uno de los espectáculos más grandes de la artista colombiana Shakira habría marcado Río de Janeiro el pasado fin de semana, cuando se presentó de forma gratuita en el festival de Copacabana, que reunió a más de dos millones y medio de fanáticos.

Previo al evento, que estuvo marcado por un repertorio de canciones que recorre la historia de la artista, Shakira habría recibido la noticia sobre el estado de salud de su padre, William Mebarak.

Fue el medio Hola! el que compartió la noticia del estado de salud del padre de la artista, señalando que William Mebarak, de 94 años, habría sufrido una isquemia ese mismo sábado.

El medio internacional señala que el estado de salud de William Mebarak lo habría llevado a ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La noticia, según medios internacionales como Infobae, destaca que la artista se habría enterado de este diagnóstico previo a su presentación en Copacabana.

La isquemia que habría sufrido William Mebarak —es decir, la disminución o interrupción del flujo sanguíneo— habría provocado que el padre de la artista permaneciera al menos 24 horas en la UCI, para luego ser trasladado a una habitación y estar bajo observación médica.

Medios internacionales señalan que la situación de salud de William Mebarak sería parte del retraso en la presentación realizada el pasado 2 de mayo por Shakira, quien se presentó al ritmo de canciones como Hips Don’t Lie, Te felicito y su sesión con Bizarrap.

La colombiana conquistó al público de Copacabana y se convirtió en el espectáculo con mayor demanda en la historia del festival, donde Shakira compartió escenario con invitados como Anitta, Caetano Veloso, Ivete Sangalo y María Bethânia.

@carasbrasil Impressionante! Shakira (@shakira) trocou de figurino - no palco - para cantar o hit 'Girl Like Me' na praia de Copacabana. 📽 TVGlobo ♬ som original - CARAS BRASIL

Esta no es la primera vez que la salud de William Mebarak preocupa a los fanáticos de la intérprete de Ojos así, dado que en el 2022 sufrió una caída que lo llevó a ser hospitalizado.

Mientras que en el 2023 se dio a conocer que fue sometido a una operación con la que se buscó colocarle una válvula en el cerebro para tratar su hidrocefalia, destaca Infobae.

Por su parte, la revista Hola! recuerda las palabras de Shakira, quien comentó que su papá ha superado diversas complicaciones de forma inexplicable, llegando a superar seis operaciones y dos caídas.