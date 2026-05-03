El emotivo mensaje de Shakira a madres solteras en Río de Janeiro

El público brasileño recibió a Shakira en un concierto memorable con más de 2 millones de asistentes.

Esta es la presentación más grande de su carrera y el primero de esta magnitud de una artista latina en ese lugar.

El escenario fue la playa de Copacabana en Río de Janeiro, en medio de varios discursos en un perfecto portugués.

Uno de los más impactantes fue el mensaje dedicado a las madres solteras: "en este país, en Brasil, hay más de 20 millones de madres solteras. Sin ayuda, que tienen que luchar cada día para mantener a su familia. Yo soy una de ellas. Así que este show de hoy está dedicado para todas ellas, para todas nosotras”, expresó.

she said “in Brazil, more than 20 million mothers are single, with no support… i am one of them!” 😭 pic.twitter.com/ezjxw5tsys — 2000s (@PopCulture2000s) May 3, 2026

En otro momento del concierto, Shakira ha asegurado que los "últimos años" de su vida no han sido muy fáciles. "Mi vida no ha sido muy fácil últimamente, estos últimos años...loque sé es que las mujeres, cada vez que caemos, nos levantamos un poco más sabias, un poco más fuertes, un poco más resilientes. ¡Porque las mujeres ya no lloran! Por eso, este show está dedicado a todas las mujeres", añadió

Antes de su concierto en Copacabana, Shakira publicó un artículo en O Globo donde habló sobre su separación: "Un día, todo lo que había construido se derrumbó. Fue una mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente. Al día siguiente tuve que levantarme de la misma forma, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, atender el teléfono, mantener la carrera", escribió.

Shakira se identifica con el papel de mamá soltera a causa de la ruptura entre la cantante y el futbolista por una posible infidelidad del futubolista Girard Piqué con Clara Chía, actual pareja de Piqué. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indicó un corto comunicado firmado por “Shakira y Gerard” en 2022.

Desde 2022, Shakira ha lanzando las canciones que han dado vida a la actual gira y el éxito que ha dado nombre a este: Las mujeres ya no lloran. Esta es una línea del tema creado con el productor argentino Bizarrap llamado Bizarrap Music Sessions #53, tema que en poco más de veinticuatro horas logró casi 64 millones de reproducciones.

Shakira, la primera artista latina en ofrecer un megaconcierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, abrió su presentación con “La fuerte”, canción con la que comenzó las presentaciones de su más reciente gira Las mujeres ya no lloran, y con la que la colombiana reiteró que, pese al dolor, hay que sobreponerse a las heridas y seguir bailando.