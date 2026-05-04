Día de Star Wars: cuál es su origen y por qué se celebra el 4 de mayo

Una de las celebraciones que ha tomado relevancia dentro de la cultura pop, sin duda, es el Día Internacional de Star Wars (La guerra de las galaxias), que se festeja cada 4 de mayo, cuando se recuerda la creación de George Lucas.

La franquicia, que marcó la ciencia ficción y el mundo del cine, se adentra en la lucha entre el bien y el mal. Esta historia, que abarca la literatura, el cine y los videojuegos, ha creado un fenómeno cultural.

Conocido internacionalmente como Star Wars Day, esta celebración tiene un origen curioso, ya que surge de un juego de palabras. Portales como Infobae destacan que el 4 de mayo se fijó por la expresión “May the Fourth be with you”, derivada de la frase “May the Force be with you”, es decir, la icónica “Que la Fuerza te acompañe”.

Este juego de palabras se popularizó entre los fanáticos, quienes impulsaron la celebración. Según el sitio oficial de Star Wars, esta fecha no tiene un origen único.

“No tiene un año de inicio oficial ni una dedicatoria formal. Es un fenómeno popular que ahora trasciende el juego de palabras en inglés que lo inspiró. En todo el mundo, «Que la Fuerza te acompañe» se conoce más comúnmente como «Día de Star Wars»”, explica el sitio oficial.

Los primeros registros del uso de la frase “Que la Fuerza te acompañe” datan de 1978, un año después del estreno de Star Wars: Una nueva esperanza, según recopila el sitio.

Se explica que en el verano de 1978 periodistas utilizaron la frase en inglés como parte de un recurso creativo para conmemorar la independencia del 4 de julio.

El 4 de mayo de 1979 se registró el primer uso conocido de la expresión para referirse a la fecha, cuando un periodista británico la utilizó para desearle suerte a la nueva primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher.

Registros del sitio oficial de Star Wars destacan otra coincidencia en 1982, en los estudios de Lucasfilm, cuando Randy Thom comenzó a popularizar la frase “May the 4th Be With You” para conmemorar esa fecha dentro de la compañía.

Con el tiempo, la expresión se popularizó entre los seguidores de la saga hasta consolidarse como una festividad no oficial. En el 2011 se llevó a cabo la primera celebración organizada en Toronto, con concursos, trivias y proyecciones de películas.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo?

El origen de esta fecha se debe al juego fonético entre las palabras fourth (cuarto) y force (fuerza), lo que dio lugar a la expresión “May the Fourth be with you”, adoptada por los fanáticos de la saga.

Películas según su fecha de estreno

Star Wars: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars: El retorno del Jedi (1983)

Star Wars: La amenaza fantasma (1999)

Star Wars: El ataque de los clones (2002)

Star Wars: La venganza de los Sith (2005)

Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars: Los últimos Jedi (2017)

Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019)

*Con información del sitio oficial de Star Wars y Diario AS-