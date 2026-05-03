¿Por qué la hija de Michael Jackson se llama Paris? La historia que involucra a Paris Hilton

El estreno de Michael ha superado las expectativas pese a las malas críticas —un 38% en la página web Rotten Tomatoes, que hace una media de las reseñas en medios—. El público, en cambio, le da una buena puntuación.

Michael narra los inicios del cantante en los Jackson 5 hasta convertirse en uno de los artistas más importantes del planeta. Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta al rey del pop en su debut como actor.

La crítica especializada se ha quejado de que el filme ofrece una visión edulcorada de la vida de Jackson, ya que no incluye las acusaciones de abuso sexual infantil.

A través de un encuentro con Deadline, Antoine Fuqua explicó los motivos por los cuales la película biográfica no aborda estos temas. "El cineasta señaló que la exclusión de estas acusaciones fue un tema considerado durante el desarrollo del proyecto. Tanto el productor Graham King como el guionista John Logan estuvieron de acuerdo en solo mostrar la faceta artística del “Rey del Pop"", describe Infobae en un artículo.

La conversación sobre la vida de Michael crece después de este trabajo cinematográfico. En medios internacionales se describe que la madre de la millonaria Hilton, Kathy Hilton, fue compañera de clase de Michael Jackson y que su relación de amistad se mantuvo durante años. De hecho, el nombre de Paris Jackson está inspirado en el de Paris Hilton, tal como la millonaria heredera ha relatado en más de una ocasión.

“Crecí conociendo muy bien a Michael Jackson, y cuando tuvo a su hija, siempre le había encantado el nombre de Paris y crecí considerándolo como un tío para mí”, dijo la artista. “Así que le preguntó a mi madre si le parecía bien que le pusiera mi nombre a su hija y ella dijo, por supuesto, que ‘sí’, y creo que es una chica hermosa y estoy orgullosa de que tengamos mismo nombre”, expresó.

Paris Jackson también ha comentado una imagen de la fiesta de Paris Hilton en su cuenta de Instagram, aunque la foto está bastante borrosa. En cambio, en la que publicó Hilton se ve a las dos Paris abrazadas, sujetando un cojín donde aparece bordado el nombre de Paris junto a una torre Eiffel.

En diferentes ocasiones Paris Hilton dio su apoyo a Michael y le defendía de los casos por los que estaba acusado.

Más de la película Michael

Michael, la película biográfica centrada en la figura de Michael Jackson, irrumpe con fuerza en el primer puesto de la taquilla mundial, con una recaudación de 217 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana de estreno, según datos del sitio web Box Office Mojo. De esta cantidad, 97 millones han sido recaudados en Estados Unidos y Canadá, y el resto (120) en otros mercados.

Se trata del mejor debut de la historia para una película biográfica, al superar el récord establecido por Straight Outta Compton, del 2015 (60 millones de dólares), y Bohemian Rhapsody, del 2018, con 51 millones de dólares, según datos de Variety.