¿Cuándo se estrenará “Michael” en Prime Video?

"Michael" se estrenó en Guatemala el 22 de abril y está disponible en cines. Habla de la primera parte de la vida de Michael Jackson. Esta película habla de un e niño lleno de potencial en los Jackson Five, hasta el éxito mundial, Michael explora la disyuntiva de entre su familia y su arte, en una cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jaafar, transformado hasta en el más mínimo detalle en su tío.

Eso es en lo que se centra un filme que llega hasta 1988, cuando Jackson realizó su primera gira en solitario para promocionar lo que era su séptimo álbum de estudio, Bad.

Por ello, en la película no hay referencia a algunos de los episodios más controvertidos de la vida del cantante, como las acusaciones de abuso infantil, que se destaparon a partir de 1993, o el polémico nacimiento de sus tres hijos.

Lo que cuenta Michael es la primera etapa junto a sus hermanos, en la que hubo un punto de inflexión: la grabación del anuncio de Pepsi, en 1984, en el que la pirotecnia le provocó quemaduras graves en la cabeza.

¿Cuándo estará disponible en streaming?

La película es distribuida por Lionsgate. Según Forbes , la película será parte de Prime Video de Amazon, la película llegará en los próximos tres o cuatro meses.

Lionsgate al no tener una plataforma exclusiva también tiene contenido en Hulu y AMC+, y en Netflix.

Más de Jaafar

Aunque Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza, contaba con el factor de la genética, tuvo que asistir a clases de actuación para ponerse en la piel de su tío, además de someterse a un duro entrenamiento para replicar sus movimientos de baile, lo que le llegó a provocar heridas sangrantes en los pies.

Jaafar creció en la casa familiar de los Jackson, en Encino (California), que el cantante, amante de los animales, convirtió en un pequeño zoológico particular con un chimpancé, llamado Bubbles (Burbujas), una jirafa o una llama, entre otros animales a los que el artista consideraba "amigos".

En la película, la casa es la original, al igual que la calle donde se grabó el famoso videoclip de Thriller y los Grammy que se acumulaban en sus manos en la gala de 1984.