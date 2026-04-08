Michael Jackson: cuándo se estrena en Guatemala la película sobre el Rey del Pop

Conocido a escala mundial gracias a éxitos como Smooth Criminal, Billie Jean o Thriller, Michael Jackson se consolidó como el Rey del Pop tras convertirse, a finales del siglo XX y principios del XXI, en uno de los cantantes más influyentes, debido a su carisma, rango vocal y letras.

Su historia, legado y camino a la fama son parte de la trama que el director Antoine Fuqua presentará en esta producción, que contará con Jaafar Jackson, sobrino del artista, quien asumirá el papel principal. La cinta llegará a cines guatemaltecos a finales de mes.

La película de Lionsgate, Michael, llevará a sus seguidores por la vida del cantante, desde fuera de los escenarios hasta algunas de sus actuaciones musicales más destacadas.

La sinopsis destaca que esta producción narra la vida de Michael Jackson más allá de sus éxitos musicales, y se adentra en su vida familiar y otros momentos fuera de los escenarios.

La película revivirá momentos como el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, “hasta convertirse en un artista visionario cuya ambición creativa le impulsó a convertirse en el artista más grande del mundo”, según la sinopsis.

El estreno en los cines guatemaltecos estaría programado para el 23 de abril, según distribuidores como Cinépolis y Cinemark, y también se proyectará en AlbaCinema.

Como parte del elenco, Jaafar Jackson hará su debut cinematográfico al retratar a su tío, quien, según People, habría destacado: “Nunca soñé con ser actor ni pensé en interpretarlo, pero sabía que era mi vocación”.

Para Jaafar Jackson, el papel no llegó de forma sencilla, sino que tuvo que trabajar y ganárselo al demostrar a los cineastas que podía encarnar al Rey del Pop.

Para la versión infantil de Michael Jackson, Lionsgate anunció en el 2024 que sería Juliano Krue Valdi quien interpretaría al artista en sus inicios en Jackson Five.

El dos veces nominado al Óscar Colman Domingo retratará a Joe Jackson, mientras que Nia Long será Katherine Jackson, padres del artista.

Para el elenco de Jackson Five, la productora eligió a dos actores para cada personaje: uno en la versión infantil y otro en la versión más madura: