Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan el próximo estreno de Netflix

Office Romance es el nombre de la comedia que se estrenará el próximo 5 de junio. Jackie (JLo), presidenta y directora general de Air Cruz, dirige su empresa con mano firme, incluida una estricta política que prohíbe las relaciones amorosas. Cuando un atractivo abogado (Brett Goldstein) comienza a trabajar para ella, esa política se pone a prueba.

La película está dirigida por Ol Parker, cuyos créditos incluyen Ticket to Paradise y Mamma Mia: Here We Go Again!. La película fue anunciada en septiembre del 2024. Está producida por Aaron Ryder, Andrew Swett, Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Joe Kelly, Brett Goldstein y Jennifer Lopez. Courtney Baxter también participa como productora.

Ol Parker dijo a People que esta película “se sale un poco de lo que se podría esperar de una película de Jennifer Lopez”. La propia Lopez comentó que el guion “le pareció especial al instante, un nuevo tipo de comedia romántica que refleja a la perfección los tiempos que corren” y la describió como una comedia con humor y atrevida.

Goldstein y Kelly escribieron la película específicamente para Lopez, al coincidir en que era “la mejor estrella de comedias románticas”, mientras redactaban el guion en un viaje en tren, según Netflix. JLo también ha estado en la plataforma con The Mother y Atlas.

Edward James Olmos y Jennifer Lopez volverían a trabajar juntos en pantalla como padre e hija. Ya habían interpretado esos papeles en la película biográfica Selena, de 1997. Olmos interpreta al capitán Jack Cruz.



En julio 2025 Jennifer López fue captada con Brett Goldstein en una fiesta de despedida en República Dominicana por la comedia romántica Office Romance, según publicó en exclusiva la página web radaronline. Los rumores sobre una relación no se hicieron esperar.



En 2024, Jennifer Lopez presentó una demanda de divorcio de Ben Affleck, a dos años de que los dos actores de Hollywood decidieran contraer matrimonio, reportaron el martes medios estadounidenses.

La pareja de celebridades, a quienes los medios de farándula apodan “Bennifer”, habían revivido su romance casi dos décadas después de que empezaran a figurar en los tabloides sensacionalistas a inicios de los años 2000.

Este era el cuarto matrimonio de la cantante convertida en actriz, de 56 años, y el segundo para Affleck, ganador del Óscar y realizador, con 53 años.

La pareja se conoció por primera vez en 2002 en el rodaje de la película Gigli (Una relación peligrosa) y su relación y compromiso se convirtieron en el foco de atención de los medios.