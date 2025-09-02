Este es el ejercicio favorito de Jennifer López para obtener resultados rápidos, según su entrenador

Jennifer López nació el 24 de julio de 1969, tiene 56 años actualmente y luce saludable y con un abdomen plano y firme.

Medios internacionales destacan sus rutinas de belleza, ejercicios y buenos hábitos. Duerme bien, tiene métodos para el estrés y tiene una rutina de ejercicios.

Así lo asegura Jay Cardiello, reconocido entrenador de famosos entre quienes está J.Lo, Rami Malek o el rapero 50 cent. En la revista InStyle asegura que a medida que vamos cumpliendo años, nuestro cuerpo cambia. "Es una realidad inevitable, viendo que, lo que antes funcionaba para mantenerse en forma, puede que haya dejado de ser efectivo", explica.

Cardiello asegura que el secreto de los abdominales de J.Lo es el ejercicio de la plancha, uno de los más efectivos para fortalecer el cuerpo.

"La clave está en trabajar el abdomen en diferentes planos y con movimientos que impliquen no solo la zona media, sino también glúteos, brazos y espalda. En la rutina de Lopez abundan los planks (ejercicio que consiste en tensionar el torso en posición horizontal, por un largo período de tiempo) en distintas versiones, los lanzamientos rotacionales con balón medicinal o los mountain climbers (ejercicio de peso corporal que simula el movimiento de correr, pero en posición de plancha, y se realiza alternando la elevación de las rodillas hacia el pecho), que activan el core mientras elevan la frecuencia cardíaca.

El entrenador recalca en un artículo publicado en la revista Telva que el vientre plano de la artista no es solo una cuestión estética. “Jennifer demuestra que la edad no es un obstáculo para mantener un abdomen fuerte y definido”, afirma.

Su método se basa en tres pilares: fuerza, movilidad y recuperación. A los entrenamientos fortalecer la zona de torso entre hombros y caderas suma ejercicios de estabilidad, como los bird-dogs o dead bugs (manteniendo el torso inmóvil se extienden y retraen las extremidades opuestas, evitando que la zona lumbar se arquee y que las caderas y los hombros se balanceen), diseñados para proteger la espalda y optimizar la coordinación. Además, Cardiello pone especial énfasis en el descanso y la gestión del estrés, factores clave que inciden directamente en la acumulación de grasa abdominal.

¿Qué le funciona a J.Lo?

Cardiello ha diseñado un entrenamiento para la estrella de Hollywood entre las que se incluyen: