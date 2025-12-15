La petición que hizo la familia de Selena tras la muerte de Abraham Quintanilla

El pasado 13 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Abraham Quintanilla, padre y representante de la cantante Selena Quintanilla, a los 86 años.

El anuncio lo hizo uno de sus hijos, A. B. Quintanilla: "Con gran pesar les informo que mi padre falleció hoy…", escribió el músico en una publicación en Instagram.

"Como padre y mánager de Selena y Los Dinos, Abraham desempeñó un papel esencial en el desarrollo del talento de sus hijos y en ayudarles a compartir su música con el mundo", señaló un comunicado que fue publicado posteriormente en las redes sociales de la cantante.

En los comunicados, la familia Quintanilla no reveló cuáles fueron las causas de muerte de Abraham; solo indicaron que falleció en la mañana del 13 de diciembre.

Sin embargo, una periodista del medio Top News señaló que Abraham "luchaba con enfermedades como la diabetes y la presión alta".

Abraham Isaac Quintanilla Jr., the father of music icon Selena, has died at 86 💔🙏 pic.twitter.com/9t2KQqr3Lu — TMZ (@TMZ) December 13, 2025

Los familiares no han confirmado ni desmentido estas declaraciones. Únicamente han expresado, mediante los comunicados, que piden "un momento de privacidad mientras atraviesan el duelo".

Quintanilla fue productor ejecutivo de la película biográfica Selena (1997), en la que fue interpretado por Edward James Olmos y su hija por Jennifer Lopez. En la miniserie de Netflix de 2020 Selena: La serie, Quintanilla fue interpretado por Ricardo Chavira.

