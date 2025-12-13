Muere Abraham Quintanilla, padre y exmánager de Selena, a los 86 años

Abraham Quintanilla, padre de Selena, murió a los 86 años, según confirmaron medios internacionales.

Abraham y Selena Quintanilla

Abraham Quintanilla junto a su hija Selena. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla/NMas)

Este 13 de diciembre de 2025 se confirmó el fallecimiento de Abraham Quintanilla, padre y exmánager de Selena, la mayor exponente del tex-mex.

La noticia fue dada a conocer por su hijo, el cantante A. B. Quintanilla, quien publicó un mensaje en sus redes sociales: “Con gran pesar les comunico que mi padre falleció hoy”, informó el artista.

De acuerdo con la prensa extranjera, aún se desconoce la causa del fallecimiento. Quintanilla nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas. Estuvo casado con Marcella Samora y fue padre de tres hijos: Abraham “A. B.” Quintanilla III, Suzette y Selena.

Desde la infancia, impulsó a sus hijos a dedicarse a la música, siendo su hija Selena quien obtuvo reconocimiento internacional desde muy joven.

Reacciones en redes sociales

Seguidores de A. B. Quintanilla reaccionaron ante la pérdida de su padre. “Me ha tomado de sorpresa. Sigo a Selena desde siempre y la historia de su familia es y ha sido tan inspiradora. El señor Quintanilla es ejemplo de trabajo y perseverancia”, comentó la usuaria Stephany Orúe.

Otros usuarios también expresaron su pesar ante la muerte de una de las figuras cruciales en la carrera artística de Selena.

