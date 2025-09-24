El legado tex-mex de Selena Quintanilla resonará con la Orquesta Sinfónica de Guatemala

En un concierto único y en honor de una de las máximas exponentes de la cumbia y el tex-mex, la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala rendirá tributo a Selena Quintanilla, en una velada llena de sorpresas, ritmo y nostalgia.

Al ritmo de Amor prohibido y Bidi bidi bom bom, la orquesta será acompañada por la solista invitada Dovella, quien será la encargada de hacer corear al público los éxitos de Selena.

Por su parte, el maestro Josué Vásquez estará al frente de la orquesta nacional, que, bajo arreglos sinfónicos preparados especialmente para esta ocasión, hará brillar la música de Selena en esta fusión entre la energía popular y la grandeza orquestal.

“Le esperamos para compartir juntos una velada irrepetible, en la que la pasión, el talento y la memoria de Selena se entrelazarán con el arte sinfónico y el carisma de Dovella, en una celebración que promete conmover y encantar a todas las generaciones”, detalla la orquesta.

Fecha

Jueves 25 y viernes 27 de septiembre de 2025.

Hora

De 19.30 a 21.30 horas.

Lugar

Sala de conciertos del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara

3.a avenida 4-61, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Precios y localidades

Q150 Todas las localidades (precio único).

Venta de entradas

Boletos disponibles en osn.culturaguate.com

Para más información, consultar las redes sociales de la Orquesta Sinfónica de Guatemala.

