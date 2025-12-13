“Vamos a ver a Selena otra vez”: el mensaje de Abraham Quintanilla que reflejaba su relación cercana con su hija

Detrás de la trayectoria de Selena hubo una pieza clave: su padre, Abraham Quintanilla. El papá de la cantante falleció el 13 de diciembre, de acuerdo con su hijo A. B. Quintanilla. Posteriormente, se informó que murió por causas naturales, aunque no se especificó si padecía alguna enfermedad.

Quintanilla pasará a la historia como el hombre que impulsó una de las carreras artísticas más prolíficas en la música latina: Selena y los Dinos, la banda donde su hija menor era la voz principal; A. B., el bajista, y Suzette, también hija de Quintanilla, la baterista.

De acuerdo con medios internacionales, el padre de Selena mencionó en entrevistas que la fe sostuvo a su familia cuando la artista falleció.

En una entrevista con la periodista Neida Sandoval, hace algunos años, Quintanilla expresó: “Tengo la esperanza, y mi esposa tiene esa esperanza, que cuando llegue ese tiempo vamos a ver a Selena otra vez, aunque naturalmente quisiera que estuviera aquí; eso es imposible”, comentó.

En ese encuentro también habló de las cualidades de su hija y del libro El sueño de un padre: la travesía de mi familia en la música, obra en la que relata los retos que enfrentó la familia Quintanilla al incursionar en la industria musical.

¿Quién fue Abraham Quintanilla?

El padre y productor de Selena nació en Corpus Christi en 1939. A lo largo de su vida mostró una pasión singular por la música, heredada por sus tres hijos. Su esposa fue Marcella Samora, con quien formó un legado familiar y artístico.

Abraham Quintanilla junto a su hija Selena. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla/NMas)

Según medios mexicanos, descubrió el talento de su hija menor a principios de la década de 1980, momento crucial en la fundación de Selena y los Dinos. Quintanilla asumió el rol de mánager y se convirtió en el artífice de conciertos, negociaciones y de la imagen pública de su hija.

Gracias a su gestión, Selena construyó no solo una carrera, sino un bastión en su identidad cultural, ya que fue él quien impulsó que sus canciones se interpretaran en español, indica la prensa extranjera. Esto dio pie al éxito en Latinoamérica y consolidó la trayectoria de Selena, quien se convirtió en la reina del tex-mex y en una leyenda musical.