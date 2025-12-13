¿De qué murió Abraham Quintanilla? Esto se sabe del deceso del padre de Selena

Abraham Quintanilla, de 86 años, falleció este 13 de diciembre del 2025, según lo confirmó su hijo, el cantante A. B. Quintanilla. Fue reconocido por su labor como mánager de su hija Selena, quien se convirtió en una leyenda del tex-mex y en una de las artistas más reconocidas a nivel mundial.

La prensa extranjera anunció que el forense del condado de Nueces, Texas, informó al medio TMZ que recibió la notificación de la muerte de Quintanilla durante esta mañana, aunque no asumió la jurisdicción.

Esto implica que no se abrió investigación sobre el deceso, lo que descarta indicios de traumatismos o delitos.

Según dicho reporte, esto apunta a que la muerte obedeció a causas naturales, posiblemente relacionadas con la edad avanzada de Quintanilla. El cuerpo fue entregado a los servicios funerarios para los preparativos que corresponden.

¿Qué dijo A. B. Quintanilla sobre la muerte de su padre?

El artista publicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram: “Con gran pesar les comunico que mi padre falleció hoy”, expresó. Ante la noticia, los seguidores del cantante compartieron palabras de tristeza y manifestaron que lamentan la pérdida de Quintanilla.

Abraham Quintanilla nació en 1939 en la ciudad de Corpus Christi, Texas. Estuvo casado con Marcella Samora y fue padre de tres hijos: Abraham “A. B.” Quintanilla III, Suzette y Selena, indican medios internacionales.

La relación de Abraham Quintanilla y su hija Selena

Quintanilla fue padre, mánager, productor y principal impulsor de la carrera de Selena desde que era niña. Esta labor quedó documentada en la película Selena (1997), un drama biográfico que mostró que la relación era cercana entre ambos, pero al mismo tiempo los retos que implicaba un vínculo familiar y musical a la vez.

El padre de la artista impulsó el proyecto Selena y los Dinos, donde Selena era la voz, A. B. tocaba el bajo y su hija Suzette, la batería. Según la prensa internacional, la cantante siempre se refirió con respeto y afecto hacia su papá, quien fue una pieza clave en su vida y trayectoria.