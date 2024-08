Cazzu, luego de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, reapareció en público interpretando la canción "Como la flor", lo cual fue considerado como una indirecta contra su ex pareja.

A raíz de su mediática separación con Christian Nodal, Cazzu decidió alejarse del ojo público y se enfocó en cuidar a su pequeña hija Inti.

Durante los últimos meses, la “Nena Trampa” dejó atrás las redes sociales y sus apariciones fueron cada vez menos frecuentes, todo esto debido a la supuesta infidelidad de la que habría sido víctima.

No obstante, luego de la boda de su ex pareja y Ángela Aguilar, la rapera argentina reapareció en el programa digital Esto es ¡FA! y le envió una indirecta a Nodal.

La “Nena Trampa” se presentó en este show para cantar el popular tema Como la flor de Selena Quintanilla, y su actuación estuvo llena de supuestos mensajes ocultos dirigidos al padre de su pequeña.

“Como la flor con tanto amor, me diste tú se marchitó. Me marcho hoy, yo sé perder. Pero ah ah ah ay, como me duele”, dice la famosa canción de la difunta intérprete mexicanoestadounidenses.

El video de la reaparición de Cazzu tras la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde sus seguidores admiraron la actitud de la rapera argentina ante esta complicada situación.

“Lo que no te mata mi reina te hace más fuerte “Siempre con esa luz que brillas e iluminas donde quiera que te paras” e “Inspiras amor, paz y felicidad”, fueron algunos de los comentarios.

Además, un gran grupo de internautas también resaltaron la fuerza de Cazzu y criticaron a Nodal por “abandonarla” junto a su hija Inti.

“Nodal no entiende nada”, “Me encanta la actitud de Cazzu”, “Ay, Cazzu. Mi ex me hizo lo mismo y olvidarlo fue lo mejor que hice” y “Lo que se pierde Nodal: una gran mujer y una niña hermosa como Inti”, publicaron.