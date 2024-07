Cazzu y Christian Nodal, luego de dos años de romance, decidieron acabar con su relación sentimental el pasado jueves 23 de mayo.

La ruptura entre ambas celebridades, quienes recientemente se habían convertido en padres por primera vez, se dio en medio de los rumores sobre la posible infidelidad de Nodal con Ángela Aguilar.

Desde que salió a la luz la noticia de su separación, tanto Cazzu como el intérprete de Adiós amor evitaron hacer declaraciones que pudieran afectar al otro.

Pero en las últimas horas esta situación habría cambiado debido a que la ahora ex pareja podría enfrentar su primer problema a raíz de su mediática ruptura amorosa.

Las diferencias entre la “Nena Trampa” y Christian Nodal habrían sido provocadas por la nacionalidad de su hija, la pequeña Inti.

Según el programa Chisme No Like, Cazzu no quiere que su hija obtenga la nacionalidad mexicana que por derecho le corresponde al ser hija de Nodal.

Esta sorpresiva información habría sido ventilada por amigas cercanas de Julieta Cazzuchelli, nombre real de la rapera argentina.

La razón por la que Cazzu no quiere que Inti “sea mexicana” se debe a que supuestamente existen muchos problemas cuando ella viaja junto a su bebé, ya que debe llenar un sinfín de documentos debido a que ambas son de diferente nacionalidad.

"Hay mucho problema para que Cazzu e Inti viajen, porque hay mucho problema de papeleo. Según el círculo íntimo de amigas de Cazzu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Cazzu no quiere que su hija Inti sea por nada en el mundo mexicana, porque la niña es argentina", aseguraron los presentadores.

Además, Cazzu habría asegurado que “no quiere que su hija tenga el pasaporte mexicano” ni que exista relación con esta cultura, según revelaron en Chisme No Like.