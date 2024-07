Nacido en Oak Park, en el estado de Illinois, Newhart comenzó su carrera como comediante y escritor en Chicago mientras alternaba su trabajo como contador durante el día.

A los 30 años presentó el álbum de comedia The Button-Down Mind of Bob Newhart bajo el sello discográfico Warner Bros. Records con el que rompió récords en ventas y que lo convirtió en el primer comediante en obtener un Grammy a mejor artista nuevo.

El disco también fue el primer álbum de comedia en ganar la categoría reina de esos premios: álbum del año, en la que se enfrentaba a figuras como Frank Sinatra, Harry Belafonte o Nat King Cole.

Esto le abrió las puertas a producciones de cine y televisión como la serie The Alfred Hitchcock Hour o la película Cold Turkey, pero no fue hasta 1972 que tuvo su propio programa llamado The Bob Newhart Show en el que daba vida a un psicólogo de Chicago que tenía que hacerse cargo de pacientes locos mientras lidiaba con su familia.

El siguiente programa de éxito en el que participó fue Newhart, ahí interpretaba a un escritor que tenía que afrontar personajes extravagantes tras su llegada a una nueva ciudad, ambas series fueron un gran éxito para la cadena de televisión CBS.

A lo largo de su carrera el actor estuvo nominado en nueve ocasiones al Emmy por producciones como Bob Newhart Show o The Librarian: Curse of the Judas Chalice, pero no fue hasta su participación en la serie The Big Bang Theory que recibió el premio de la Academia de la Televisión a mejor actor invitado en una serie de comedia.

Las nuevas generaciones también lo conocieron por su trabajo como papá Elf en la película navideña Elf, y su último trabajo en televisión como el Profesor Proton de Young Sheldon.

La comedia de Newhart impulsó un nuevo estilo basado en la observación y la psicología, del que surgirían cómicos como Steve Martin.

Newhart también tuvo apariciones en series como ER, Saturday Night Live y en 1996 prestó su voz en un episodio Los Simpson, su trabajo en el cine también lo conforman películas como Hot Millions, On a Clear Day You Can See Forever o Catch-22.