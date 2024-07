Christian Nodal y Cazzu sorprendieron al mundo del entretenimiento al anunciar su separación el pasado 23 de mayo.

La ruptura entre ambos artistas se habría dado de forma pacífica, ya que ninguno reveló los motivos por los que tomaron esta drástica decisión.

Sin embargo, la cordialidad entre Nodal y Cazzu podría haber llegado a su fin debido a las complejidades legales que atraviesan por la custodia de su hija Inti.

Recientemente, salieron a la luz las supuestas disputas que el cantante mexicano y la “Nena Trampa” tienen por la nacionalidad y la manutención de la pequeña, nacida apenas en septiembre de 2023.

De acuerdo al programa Chisme No Like, Cazzu no quiere que su hija obtenga la nacionalidad mexicana que por derecho le corresponde al ser hija de Nodal.

La razón por la que Cazzu no quiere que Inti “sea mexicana” se debe a que supuestamente existen muchos problemas cuando ella viaja junto a su bebé, ya que debe llenar un sinfín de documentos debido a que ambas son de diferente nacionalidad.

Además, la rapera argentina estaría buscando una millonaria cifra como manutención para su hija Inti a raíz de su reciente separación de Christian Nodal.

Cazzu, según el diario New York, habría presentado una demanda inicial para recibir US$135 mil mensuales como manutención para la pequeña.

Nodal no estuvo de acuerdo con esta cifra, por lo que enfrentó la demanda y, según El Heraldo Usa, resultó ganador debido a que el juez consideró que la suma solicitada era “exorbitante”.

Después de esta breve batalla legal, se acordó que Christian Nodal le tendrá que pagar US$7 mil mensuales a la rapera argentina como manutención para Inti.